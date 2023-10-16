Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кулеба: Будем работать с любым спикером Палаты представителей США

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 16 октября 2023, 23:53
Кулеба: Будем работать с любым спикером Палаты представителей США
ДМИТРИЙ КУЛЕБА, ФОТО GETTY IMAGES

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что Украина готова налаживать сотрудничество с любым будущим спикером Палаты представителей США, без избрания которого американский Конгресс не может принимать решений в том числе и по помощи Киеву.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Кулебу в эфире телемарафона

Детали: По словам главы МИД, ситуация с избранием спикера нижней палаты Конгресса – "это просто очередной момент, который надо решить в интересах Украины, найти такое решение, которое будет отвечать нашим интересам, и именно над этим мы работаем".

Реклама:

"Кого бы ни избрали спикером, мы будем с ним работать, и будут приниматься необходимые решения", – заверил он.

Кулеба считает, что "апокалиптические настроения" относительно предыдущего спикера Палаты представителей Кевина Маккарти не оправдались, потому что по результатам "системной работы, в частности встречи с президентом Украины", поддержал включение дополнительного финансирования в общий бюджет США на этот год.

"То есть со всеми можно работать", – подчеркнул министр.

ВИДЕО ДНЯ

Он также напомнил, что Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон получил заверения в дальнейшей поддержке Украины от президента США Джо Байдена и главы Пентагона Ллойда Остина, а Кулеба лично – от государственного секретаря Энтони Блинкена.

Напомним, 3 октября должности спикера Палаты представителей лишился Кевин Маккарти. Это произошло под давлением ультраправого крыла своей Республиканской партии, где его обвинили в сотрудничестве с демократами и "тайном соглашении" о помощи Украине.

Сейчас кандидатом на эту должность от республиканцев является Джим Джордан – один из самых активных защитников Дональда Трампа, который выступает против увеличения помощи США Украине.

При этом Палата представителей США не может принимать новые законы, в том числе и по помощи Украине, до избрания нового спикера.

Читайте также: Отставка не в пользу Украины: как повлияет увольнение спикера Маккарти на поддержку от США.

Темы: Кулеба ДмитрийСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

Все новости...
Кулеба Дмитрий
Кулеба - о Польше: Надеемся, эмоции остались в избирательной кампании
Кулеба предлагает "выставить Россию за дверь ОБСЕ", чтобы спасти организацию
Кулеба ответил, станет ли агросектор Украины проблемой для вступления в ЕС
Последние новости
14:03
фотоБойцы НГУ сбили крылатую ракету из стрелкового оружия во время массированной атаки в пятницу
13:51
В энергосистеме нет дефицита, резервов мощностей достаточно
13:38
обновлено от 12:22Силы ПВО сбили ракету возле Днепра
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
12:44
Цены на нефть упали на 10% в 2023 году
12:34
Художница Морозюк собралась замуж за сына фигуранта коррупционного скандала
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
Все новости...
Реклама: