Кулеба: Будем работать с любым спикером Палаты представителей США

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что Украина готова налаживать сотрудничество с любым будущим спикером Палаты представителей США, без избрания которого американский Конгресс не может принимать решений в том числе и по помощи Киеву.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Кулебу в эфире телемарафона

Детали: По словам главы МИД, ситуация с избранием спикера нижней палаты Конгресса – "это просто очередной момент, который надо решить в интересах Украины, найти такое решение, которое будет отвечать нашим интересам, и именно над этим мы работаем".

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"Кого бы ни избрали спикером, мы будем с ним работать, и будут приниматься необходимые решения", – заверил он.

Кулеба считает, что "апокалиптические настроения" относительно предыдущего спикера Палаты представителей Кевина Маккарти не оправдались, потому что по результатам "системной работы, в частности встречи с президентом Украины", поддержал включение дополнительного финансирования в общий бюджет США на этот год.

"То есть со всеми можно работать", – подчеркнул министр.

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Он также напомнил, что Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон получил заверения в дальнейшей поддержке Украины от президента США Джо Байдена и главы Пентагона Ллойда Остина, а Кулеба лично – от государственного секретаря Энтони Блинкена.

Напомним, 3 октября должности спикера Палаты представителей лишился Кевин Маккарти. Это произошло под давлением ультраправого крыла своей Республиканской партии, где его обвинили в сотрудничестве с демократами и "тайном соглашении" о помощи Украине.

Сейчас кандидатом на эту должность от республиканцев является Джим Джордан – один из самых активных защитников Дональда Трампа, который выступает против увеличения помощи США Украине.

При этом Палата представителей США не может принимать новые законы, в том числе и по помощи Украине, до избрания нового спикера.

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