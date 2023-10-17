США відібрали 2000 військовослужбовців для допомоги Ізраїлю – WSJ
Збройні сили США відібрали близько 2000 військовослужбовців для підготовки до потенційного розгортання для підтримки Ізраїлю.
Джерело: The Wall Street Journal з посиланням на неназваних чиновників
Деталі: За словами офіційних осіб, військам доручено виконувати такі місії, як консультування та медична підтримка, і вони є представниками Збройних сил США. За словами чиновників, вони не призначені для виконання бойових дій. Жоден піхотинець не був приведений в готовність до розгортання.
За словами офіційних осіб, наразі війська дислокуються як на Близькому Сході, так і за його межами, включаючи Європу.
Незрозуміло, за яких обставин і куди США можуть направити війська, але рішення Пентагону свідчить про те, що він готується підтримати ізраїльські війська, якщо Ізраїль почне наземне вторгнення в Газу.
Передісторія:
- 16 жовтня стало відомо, що у Білому домі не виключають, що американські військові будуть залучені для звільнення заручників, захоплених у війні між Ізраїлем і ХАМАС.
- Раніше стало відомо, що президент США Джо Байден провів телефонні розмови з прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу та главою Палестинської автономії Махмудом Аббасом на тлі підготовки Ізраїлю до операції у секторі Гази.