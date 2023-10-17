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США відібрали 2000  військовослужбовців для допомоги Ізраїлю – WSJ

"Українська правда"Вівторок, 17 жовтня 2023, 00:03
США відібрали 2000  військовослужбовців для допомоги Ізраїлю – WSJ
Фото ілюстраційне U.S.Army

Збройні сили США відібрали близько 2000 військовослужбовців для підготовки до потенційного розгортання для підтримки Ізраїлю.

Джерело: The Wall Street Journal з посиланням на неназваних чиновників

Деталі: За словами офіційних осіб, військам доручено виконувати такі місії, як консультування та медична підтримка, і вони є представниками Збройних сил США. За словами чиновників, вони не призначені для виконання бойових дій. Жоден піхотинець не був приведений в готовність до розгортання.

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За словами офіційних осіб, наразі війська дислокуються як на Близькому Сході, так і за його межами, включаючи Європу. 

Незрозуміло, за яких обставин і куди США можуть направити війська, але рішення Пентагону свідчить про те, що він готується підтримати ізраїльські війська, якщо Ізраїль почне наземне вторгнення в Газу.

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Теми: СШАІзраїль
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