США відібрали 2000  військовослужбовців для допомоги Ізраїлю – WSJ

Збройні сили США відібрали близько 2000 військовослужбовців для підготовки до потенційного розгортання для підтримки Ізраїлю.

Джерело: The Wall Street Journal з посиланням на неназваних чиновників

Деталі: За словами офіційних осіб, військам доручено виконувати такі місії, як консультування та медична підтримка, і вони є представниками Збройних сил США. За словами чиновників, вони не призначені для виконання бойових дій. Жоден піхотинець не був приведений в готовність до розгортання.

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За словами офіційних осіб, наразі війська дислокуються як на Близькому Сході, так і за його межами, включаючи Європу.

Незрозуміло, за яких обставин і куди США можуть направити війська, але рішення Пентагону свідчить про те, що він готується підтримати ізраїльські війська, якщо Ізраїль почне наземне вторгнення в Газу.

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