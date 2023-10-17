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США отобрали 2000 военнослужащих для помощи Израилю – WSJ

"Украинская правда"Вторник, 17 октября 2023, 00:03
США отобрали 2000 военнослужащих для помощи Израилю – WSJ
ФОТО ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ U.S.ARMY

Вооруженные силы США отобрали около 2000 военнослужащих для подготовки к потенциальному развертыванию для поддержки Израиля.

Источник: The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников

Детали: По словам официальных лиц, войскам поручено выполнять такие миссии, как консультирование и медицинская поддержка, и они являются представителями Вооруженных сил США. По словам чиновников, они не предназначены для выполнения боевых действий. Ни один пехотинец не был приведен в готовность к развертыванию.

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По словам официальных лиц, в настоящее время войска дислоцируются как на Ближнем Востоке, так и за его пределами, включая Европу. 

Непонятно, при каких обстоятельствах и куда США могут направить войска, но решение Пентагона свидетельствует о том, что он готовится поддержать израильские войска, если Израиль начнет наземное вторжение в Газу.

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Темы: СШАИзраиль
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