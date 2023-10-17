Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На сході країни була оголошена повітряна тривога через загрозу балістики

"Українська правда"Вівторок, 17 жовтня 2023, 00:26
На сході країни була оголошена повітряна тривога через загрозу балістики
Фото Getty images

У ніч на 17 жовтня у Харківській, Дніпропетровській, Донецькій і Запорізькій областях була оголошена повітряна тривога.

Джерело: Повітряні сили в Telegram 

Дослівно: "Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!".

Реклама:

Деталі: О 00.45 пролунав відбій повітряної тривоги.

О 2.05 знову виникла загроза застосування балістичного озброєння виникла у Харківській, Донецькій, Луганській областях.

О 2.33 загроза минула.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: повітряна тривога
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США заявили про "підвищений ризик" поширення конфлікту на Близькому Сході

відеоНафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ атакували 2 дрони СБУ – джерело

Прикордонники збили російський літак біля Авдіївки

Транзит російського газу Україною припиниться після 2024 року

Президент Ірану: Ізраїль перейшов червоні лінії

відеоНапередодні бою з Усиком Ф'юрі ледь не програв ексчемпіону UFC

Усі новини...
повітряна тривога
Повітряники повідомили, в яких містах працювала ППО по ворожих "Шахедах"
У низці областей була оголошена повітряна тривога
Оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку
Останні новини
18:46
США заявили про "підвищений ризик" поширення конфлікту на Близькому Сході
18:31
У РФ пригрозили конфіскувати активи ЄС, якщо заморожені кошти передадуть Україні
18:18
відеоУ російській Республіці Комі горять резервуари з нафтою
18:08
відеоНафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ атакували 2 дрони СБУ – джерело
17:53
В Україні вже створено 70 індустріальних парків – Шмигаль
17:45
Росіяни атакували Херсон з артилерії, є постраждалі
17:29
Греція думає створити морський гуманітарний коридор для Гази – ЗМІ
17:24
Умєров із Наєвим обговорили готовність дати відсіч ворогам із півночі
16:53
Зустріч на Мальті: ініціювали коаліцію для повернення викрадених Росією дітей
16:40
оновленоПоранений через обстріл чоловік на Херсонщині помер у лікарні
Усі новини...
Реклама: