На сході країни була оголошена повітряна тривога через загрозу балістики
Вівторок, 17 жовтня 2023, 00:26
У ніч на 17 жовтня у Харківській, Дніпропетровській, Донецькій і Запорізькій областях була оголошена повітряна тривога.
Джерело: Повітряні сили в Telegram
Дослівно: "Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!".
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Деталі: О 00.45 пролунав відбій повітряної тривоги.
О 2.05 знову виникла загроза застосування балістичного озброєння виникла у Харківській, Донецькій, Луганській областях.
О 2.33 загроза минула.
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