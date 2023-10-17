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На сході країни була оголошена повітряна тривога через загрозу балістики

"Українська правда"Вівторок, 17 жовтня 2023, 00:26
На сході країни була оголошена повітряна тривога через загрозу балістики
Фото Getty images

У ніч на 17 жовтня у Харківській, Дніпропетровській, Донецькій і Запорізькій областях була оголошена повітряна тривога.

Джерело: Повітряні сили в Telegram 

Дослівно: "Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!".

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Деталі: О 00.45 пролунав відбій повітряної тривоги.

О 2.05 знову виникла загроза застосування балістичного озброєння виникла у Харківській, Донецькій, Луганській областях.

О 2.33 загроза минула.

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Теми: повітряна тривога
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