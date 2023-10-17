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На востоке страны была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

"Украинская правда"Вторник, 17 октября 2023, 00:26
На востоке страны была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики
Фото Getty images

В ночь на 17 октября в Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях объявлена воздушная тревога.

Источник: Воздушные силы в Telegram 

Дословно: "Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!".

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Подробности: В 00.45 раздался отбой воздушной тревоги.

В 2.05 снова возникла угроза применения баллистического вооружения в Харьковской, Донецкой, Луганской областях.

В 2.33 угроза прошла.

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Темы: воздушная тревога
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