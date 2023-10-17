На востоке страны была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики
Вторник, 17 октября 2023, 00:26
В ночь на 17 октября в Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях объявлена воздушная тревога.
Источник: Воздушные силы в Telegram
Дословно: "Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!".
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Подробности: В 00.45 раздался отбой воздушной тревоги.
В 2.05 снова возникла угроза применения баллистического вооружения в Харьковской, Донецкой, Луганской областях.
В 2.33 угроза прошла.
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