На востоке страны была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

В ночь на 17 октября в Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях объявлена воздушная тревога.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Дословно: "Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!".

Реклама:

Подробности: В 00.45 раздался отбой воздушной тревоги.

В 2.05 снова возникла угроза применения баллистического вооружения в Харьковской, Донецкой, Луганской областях.

В 2.33 угроза прошла.