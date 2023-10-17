Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Брюсселі оголошено найвищий рівень загрози: терорист все ще на волі

"Українська правда"Вівторок, 17 жовтня 2023, 01:33
В Брюсселі оголошено найвищий рівень загрози: терорист все ще на волі
Фото з місця атаки терориста у Брюсселі, rtbf.be

Брюссельський терорист, який вбив двох шведських футбольних уболівальників, все ще перебуває на волі.

Джерело: RTBF

Деталі: Рівень терористичної загрози в Брюссельському регіоні було підвищено до 4, найвищого, "через серйозну та неминучу загрозу". 

Реклама:

Матч між Бельгією та Швецією, який є відбірковим на Євро-2024, не відновився після стрілянини, що сталася за кілька хвилин до початку гри.

Через 30 хвилин після першого тайму, який закінчився з рахунком 1:1, диктор стадіону підтвердив, що гравці вирішили не відновлювати матч.

Вболівальників деякий час не випускали з футбольного поля.

ВІДЕО ДНЯ

За даними місцевої прокуратури, ціллю нападника стали троє людей, двоє шведських уболівальників, які загинули, і водій таксі, який зараз в безпеці.

У розпорядженні спецслужб є відео, на якому чоловік записує себе і стверджує, що є членом терористичного угруповання "Ісламська держава". Чоловік каже, що помстився в ім'я ісламу, вбивши трьох шведів. Автентичність цього відео ще потрібно перевірити.

Підозрюваний - Абдесалем Л., 45-річний чоловік родом з Тунісу, який живе в брюссельській комуні Схарбек.

Нагадаємо, у Брюсселі біля площі Сентелетт сталася стрілянина у понеділок увечері, загинули двоє людей.

Передісторія: 

Теми: Бельгіякримінал
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:38Вночі над Дніпропетровщиною збили три "Іскандери"

Сили оборони просуваються на лівому березі Дніпра Херсонщини – аналітики

Ізраїльські війська і танки увійшли в Сектор Гази – NYT

Розвідка: РФ підготувала інформатаку проти Умєрова

Новий прем'єр Словаччини Фіцо назвав Україну "найбільш корумпованою у світі"

"Жучок" в кортеж Дуди могли встановити спецслужби Росії – ЗМІ

Усі новини...
Бельгія
Двері до російських активів привідчиняються: історія перших 1,7 мільярдів євро
Бельгія передасть Україні 1,7 млрд євро завдяки замороженим російським активам
З 2025 року Бельгія відправить в Україну кілька винищувачів F-16
Останні новини
10:43
Грузія повернула додому громадянина, викраденого військовими РФ біля окупованих територій
10:30
відеоУ Казахстані стався вибух у шахті: загинув 21 гірник, ще десятки під землею
10:18
Вчені виявили, що сперматозоїди вміють порушувати один з головних законів фізики
10:08
Через негоду без світла залишились абоненти в низці областей
09:47
відеоІзраїль заявив про знищення командира повітряних сил ХАМАС
09:35
Гренландія вперше не переводить годинник на зимовий час разом з Данією
09:27
оновлено від 07:38Вночі над Дніпропетровщиною збили три "Іскандери"
09:14
В Ісландії за останні кілька днів зафіксували понад 5000 дрібних землетрусів
09:02
В Укренерго порахували кількість атак РФ по енергооб'єктах України восени та взимку
08:39
відеоУ Білорусі принесли під кордон з Латвією "людей без ознак життя" – прикордонники країни
Усі новини...
Реклама: