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В Брюсселі оголошено найвищий рівень загрози: терорист все ще на волі

"Українська правда"Вівторок, 17 жовтня 2023, 01:33
В Брюсселі оголошено найвищий рівень загрози: терорист все ще на волі
Фото з місця атаки терориста у Брюсселі, rtbf.be

Брюссельський терорист, який вбив двох шведських футбольних уболівальників, все ще перебуває на волі.

Джерело: RTBF

Деталі: Рівень терористичної загрози в Брюссельському регіоні було підвищено до 4, найвищого, "через серйозну та неминучу загрозу". 

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Матч між Бельгією та Швецією, який є відбірковим на Євро-2024, не відновився після стрілянини, що сталася за кілька хвилин до початку гри.

Через 30 хвилин після першого тайму, який закінчився з рахунком 1:1, диктор стадіону підтвердив, що гравці вирішили не відновлювати матч.

Вболівальників деякий час не випускали з футбольного поля.

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За даними місцевої прокуратури, ціллю нападника стали троє людей, двоє шведських уболівальників, які загинули, і водій таксі, який зараз в безпеці.

У розпорядженні спецслужб є відео, на якому чоловік записує себе і стверджує, що є членом терористичного угруповання "Ісламська держава". Чоловік каже, що помстився в ім'я ісламу, вбивши трьох шведів. Автентичність цього відео ще потрібно перевірити.

Підозрюваний - Абдесалем Л., 45-річний чоловік родом з Тунісу, який живе в брюссельській комуні Схарбек.

Нагадаємо, у Брюсселі біля площі Сентелетт сталася стрілянина у понеділок увечері, загинули двоє людей.

Передісторія: 

Теми: Бельгіякримінал
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