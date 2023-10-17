В Брюсселе объявлен наивысший уровень угрозы: террорист все еще на свободе

Фото с места атаки террориста в Брюсселе, rtbf.be

Брюссельский террорист, который убил двух шведских футбольных болельщиков, все еще находится на свободе.

Источник: RTBF

Детали: Уровень террористической угрозы в Брюссельском регионе был повышен до 4, самого высокого, "из-за серьезной и неизбежной угрозы".

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Матч между Бельгией и Швецией, который является отборочным на Евро-2024, не возобновился после стрельбы, произошедшей за несколько минут до начала игры.

Через 30 минут после первого тайма, который закончился со счетом 1:1, диктор стадиона подтвердил, что игроки решили не возобновлять матч.

Болельщиков некоторое время не выпускали с футбольного поля.

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По данным местной прокуратуры, целью нападавшего стали три человека, двое шведских болельщиков, которые погибли, и водитель такси, который сейчас в безопасности.

В распоряжении спецслужб есть видео, на котором мужчина записывает себя и утверждает, что является членом террористической группировки "Исламское государство". Мужчина говорит, что отомстил во имя ислама, убив трех шведов. Аутентичность этого видео еще нужно проверить.

Подозреваемый - Абдесалем Л., 45-летний мужчина родом из Туниса, который живет в брюссельской коммуне Схарбек.

Напомним, в Брюсселе возле площади Сентелетт произошла стрельба в понедельник вечером, погибли два человека.

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