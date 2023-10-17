ХАМАС вперше оприлюднив відео з заручницею
У понеділок ввечері ХАМАС оприлюднив відео молодої ізраїльтянки французького походження, яка утримується в заручниках у секторі Газа.
Джерело: CNN
Деталі: На відео 21-річна Мія Шем каже, що отримала травму руки і її доставили до Гази.
Це перше відео ХАМАС із заручниками, утримуваними в Газі. Ізраїльська влада заявила, що, на їхню думку, у Газі утримують 199 осіб, тоді як представник ХАМАС заявив у понеділок, що вони утримують щонайменше від 200 до 250 полонених.
Армія оборони Ізраїлю заявила, що повідомила родину Шем про її викрадення минулого тижня і зараз підтримує з ними зв’язок.
Крім того, вони заявили, що використовують "усі розвіддані та оперативні засоби для повернення викрадених" і що "ХАМАС намагається представити себе як гуманітарну організацію, водночас діючи як огидна терористична організація, відповідальна за вбивства та викрадення немовлят, жінок, дітей та людей похилого віку".
Представник "Бригад Аль-Касам", гілки бойовиків ХАМАС, раніше заявив, що група "віддана" захисту заручників і що вона звільнить заручників з іноземним громадянством, коли "виникне така можливість на місці".
Передісторія:
- 16 жовтня стало відомо, що у Білому домі не виключають, що американські військові будуть залучені для звільнення заручників, захоплених у війні між Ізраїлем і ХАМАС.
- Європейська комісія у неділю вирішила, що потроїть розмір гуманітарної допомоги для сектору Гази до 75 мільйонів євро.
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Міністерство закордонних справ Ірану заявляє, що ХАМАС потенційно готовий звільнити майже 200 заручників, яких він утримує, якщо Ізраїль припинить повітряні удари по Сектору Гази. Терористичне угрупування не визнало, що робило таку пропозицію