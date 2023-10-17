Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ХАМАС вперше оприлюднив відео з заручницею

"Українська правда"Вівторок, 17 жовтня 2023, 02:09
ХАМАС вперше оприлюднив відео з заручницею
Мія Шем, фото надала родина дівчини для The Jerusalem Post

У понеділок ввечері ХАМАС оприлюднив відео молодої ізраїльтянки французького походження, яка утримується в заручниках у секторі Газа.

Джерело: CNN

Деталі: На відео 21-річна Мія Шем каже, що отримала травму руки і її доставили до Гази.

Реклама:

Це перше відео ХАМАС із заручниками, утримуваними в Газі. Ізраїльська влада заявила, що, на їхню думку, у Газі утримують 199 осіб, тоді як представник ХАМАС заявив у понеділок, що вони утримують щонайменше від 200 до 250 полонених.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що повідомила родину Шем про її викрадення минулого тижня і зараз підтримує з ними зв’язок.

Крім того, вони заявили, що використовують "усі розвіддані та оперативні засоби для повернення викрадених" і що "ХАМАС намагається представити себе як гуманітарну організацію, водночас діючи як огидна терористична організація, відповідальна за вбивства та викрадення немовлят, жінок, дітей та людей похилого віку".

ВІДЕО ДНЯ

Представник "Бригад Аль-Касам", гілки бойовиків ХАМАС, раніше заявив, що група "віддана" захисту заручників і що вона звільнить заручників з іноземним громадянством, коли "виникне така можливість на місці".

Передісторія: 

Теми: Ізраїль
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:38Вночі над Дніпропетровщиною збили три "Іскандери"

Сили оборони просуваються на лівому березі Дніпра Херсонщини – аналітики

Ізраїльські війська і танки увійшли в Сектор Гази – NYT

Розвідка: РФ підготувала інформатаку проти Умєрова

Новий прем'єр Словаччини Фіцо назвав Україну "найбільш корумпованою у світі"

"Жучок" в кортеж Дуди могли встановити спецслужби Росії – ЗМІ

Усі новини...
Ізраїль
Радбез ООН відхилив резолюцію РФ із закликом до перемир’я в Ізраїлі без осуду ХАМАС
США вивезли з Ізраїлю вже близько тисячі своїх громадян
Ізраїльські військові знищили керівника ХАМАС, який відповідав за в'язнів
Останні новини
10:43
Грузія повернула додому громадянина, викраденого військовими РФ біля окупованих територій
10:30
відеоУ Казахстані стався вибух у шахті: загинув 21 гірник, ще десятки під землею
10:18
Вчені виявили, що сперматозоїди вміють порушувати один з головних законів фізики
10:08
Через негоду без світла залишились абоненти в низці областей
09:47
відеоІзраїль заявив про знищення командира повітряних сил ХАМАС
09:35
Гренландія вперше не переводить годинник на зимовий час разом з Данією
09:27
оновлено від 07:38Вночі над Дніпропетровщиною збили три "Іскандери"
09:14
В Ісландії за останні кілька днів зафіксували понад 5000 дрібних землетрусів
09:02
В Укренерго порахували кількість атак РФ по енергооб'єктах України восени та взимку
08:39
відеоУ Білорусі принесли під кордон з Латвією "людей без ознак життя" – прикордонники країни
Усі новини...
Реклама: