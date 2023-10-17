ХАМАС вперше оприлюднив відео з заручницею

У понеділок ввечері ХАМАС оприлюднив відео молодої ізраїльтянки французького походження, яка утримується в заручниках у секторі Газа.

Джерело: CNN

Деталі: На відео 21-річна Мія Шем каже, що отримала травму руки і її доставили до Гази.

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Це перше відео ХАМАС із заручниками, утримуваними в Газі. Ізраїльська влада заявила, що, на їхню думку, у Газі утримують 199 осіб, тоді як представник ХАМАС заявив у понеділок, що вони утримують щонайменше від 200 до 250 полонених.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що повідомила родину Шем про її викрадення минулого тижня і зараз підтримує з ними зв’язок.

Крім того, вони заявили, що використовують "усі розвіддані та оперативні засоби для повернення викрадених" і що "ХАМАС намагається представити себе як гуманітарну організацію, водночас діючи як огидна терористична організація, відповідальна за вбивства та викрадення немовлят, жінок, дітей та людей похилого віку".

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Представник "Бригад Аль-Касам", гілки бойовиків ХАМАС, раніше заявив, що група "віддана" захисту заручників і що вона звільнить заручників з іноземним громадянством, коли "виникне така можливість на місці".

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