ХАМАС впервые обнародовал видео с заложницей
В понедельник вечером ХАМАС обнародовал видео молодой израильтянки французского происхождения, которая удерживается в заложниках в секторе Газа.
Источник: CNN
Детали: На видео 21-летняя Мия Шем говорит, что получила травму руки и ее доставили в Газу.
Это первое видео ХАМАС с заложниками, удерживаемыми в Газе. Израильские власти заявили, что, по их мнению, в Газе удерживают 199 человек, тогда как представитель ХАМАС заявил в понедельник, что они удерживают по меньшей мере от 200 до 250 пленных.
Армия обороны Израиля заявила, что сообщила семье Шем о ее похищении на прошлой неделе и сейчас поддерживает с ними связь.
Кроме того, они заявили, что используют "все разведданные и оперативные средства для возвращения похищенных" и что "ХАМАС пытается представить себя как гуманитарную организацию, одновременно действуя как отвратительная террористическая организация, ответственная за убийства и похищения младенцев, женщин, детей и стариков".
Представитель "Бригад Аль-Касам", ветви боевиков ХАМАС, ранее заявил, что группа "предана" защите заложников и что она освободит заложников с иностранным гражданством, когда "возникнет такая возможность на месте".
Предыстория:
- 16 октября стало известно, что в Белом доме не исключают, что американские военные будут привлечены для освобождения заложников, захваченных в войне между Израилем и ХАМАС.
- Европейская комиссия в воскресенье решила, что утроит размер гуманитарной помощи для сектора Газа до 75 миллионов евро.
- Министерство иностранных дел Ирана заявляет, что ХАМАС потенциально готов освободить почти 200 заложников, которых он удерживает, если Израиль прекратит воздушные удары по Сектору Газа. Террористическая группировка не признала, что делала такое предложение.