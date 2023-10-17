ХАМАС впервые обнародовал видео с заложницей

В понедельник вечером ХАМАС обнародовал видео молодой израильтянки французского происхождения, которая удерживается в заложниках в секторе Газа.

Источник: CNN

Детали: На видео 21-летняя Мия Шем говорит, что получила травму руки и ее доставили в Газу.

Реклама:

Это первое видео ХАМАС с заложниками, удерживаемыми в Газе. Израильские власти заявили, что, по их мнению, в Газе удерживают 199 человек, тогда как представитель ХАМАС заявил в понедельник, что они удерживают по меньшей мере от 200 до 250 пленных.

Армия обороны Израиля заявила, что сообщила семье Шем о ее похищении на прошлой неделе и сейчас поддерживает с ними связь.

Кроме того, они заявили, что используют "все разведданные и оперативные средства для возвращения похищенных" и что "ХАМАС пытается представить себя как гуманитарную организацию, одновременно действуя как отвратительная террористическая организация, ответственная за убийства и похищения младенцев, женщин, детей и стариков".

ВИДЕО ДНЯ

Представитель "Бригад Аль-Касам", ветви боевиков ХАМАС, ранее заявил, что группа "предана" защите заложников и что она освободит заложников с иностранным гражданством, когда "возникнет такая возможность на месте".

Предыстория: