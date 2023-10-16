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Іран заявив, що ХАМАС готовий звільнити заручників, якщо Ізраїль не битиме по Газі

Олена РощінаПонеділок, 16 жовтня 2023, 14:38
Іран заявив, що ХАМАС готовий звільнити заручників, якщо Ізраїль не битиме по Газі
Місто Газа у вогні, фото Anadolu via Getty Images

Міністерство закордонних справ Ірану заявляє, що ХАМАС потенційно готовий звільнити майже 200 заручників, яких він утримує, якщо Ізраїль припинить повітряні удари по Сектору Гази. Терористичне угрупування не визнало, що робило таку пропозицію.

Джерело: речник Міністерства закордонних справ Ірану Насер Канаані на прес-конференції в Тегерані, якого цитує "The Times of Israel"

Деталі: За словами Канаані, представники Хамасу "заявили, що вони готові вжити необхідних заходів для звільнення громадян і цивільних осіб, утримуваних групами опору, але їхня думка полягала в тому, що такі заходи вимагають підготовки, яка неможлива в умовах щоденних бомбардувань сіоністами різних районів Гази".

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ХАМАС заявив, що обміняє полонених на тисячі палестинців, утримуваних Ізраїлем, в рамках односторонніх угод про обмін, які були досягнуті в минулому.

"Ми чули від опору, що вони не мають жодних проблем з тим, щоб продовжувати опір", – сказав Канаані, звертаючись до Хамасу. 

"Вони сказали, що у них є військовий потенціал, щоб продовжувати опір на місцях протягом тривалого часу", – додав іранський представник.

ВІДЕО ДНЯ

"The Times of Israel"зазначає, що "Іран є головним спонсором ХАМАС у його боротьбі проти Ізраїлю".

Передісторія:

  • ХАМАС атакував Ізраїль 7 жовтня і взяв заручників.
  • У відповідь ізраїльська армія намагається знищити інфраструктуру терористичного угрповання на теритії Сектора Гази.
  • Влада Ізраїлю заявляла, що це буде довга війна.
  • Вранці 16 жовтня ЗМІ повідомили, що Єгипет, Ізраїль і США домовилися про тимчасове припинення вогню з 09:00 в південній частині Гази, де розташований пропускний пункт Рафах, однак в ізраїлського прем'єра спростували цю інформацію.

Теми: ІзраїльСектор ГазиІранвійна
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