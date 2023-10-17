У Росії нищать техніку, яка будує укріплення на кордоні з Україною
У Росії невідомі знищують техніку будівельних батальйонів, які будують укріплення на кордоні з Україною.
Джерело: Центр національного спротиву
Деталі: За даними місцевого підпілля, комерційні структури Курської області, у яких примусово забирають будівельну техніку, вимагають від уряду грошових компенсацій за знищені екскаватори, адже партизани регулярно нищать експропрійоване майно.
Окрім цього, фермери які входять до складу Асоціації селянських господарств та сільськогосподарських кооперативів Росії в Рильському районі Курської області, виходять на акції протесту проти знищення їх сільськогосподарських земель.
Зокрема в селі Стара Миколаївка в прикордонні з Сумщиною, Росія активно будує опорні пункти на чорноземах фермерів. При цьому земля стає непридатною до подальшого використання. Фермери передали фото укріплень окупантів на власній землі.
Передісторія:
- У травні в Білорусі, неподалік від кордону з Україною, з'явилася лінія протитанкових укріплень "зуби дракона".