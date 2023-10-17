У Росії нищать техніку, яка будує укріплення на кордоні з Україною 

Укріплення окупантів в прикордонні з Сумщиною, фото ЦНС

У Росії невідомі знищують техніку будівельних батальйонів, які будують укріплення на кордоні з Україною.

Джерело: Центр національного спротиву

Деталі: За даними місцевого підпілля, комерційні структури Курської області, у яких примусово забирають будівельну техніку, вимагають від уряду грошових компенсацій за знищені екскаватори, адже партизани регулярно нищать експропрійоване майно.

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Окрім цього, фермери які входять до складу Асоціації селянських господарств та сільськогосподарських кооперативів Росії в Рильському районі Курської області, виходять на акції протесту проти знищення їх сільськогосподарських земель.

Зокрема в селі Стара Миколаївка в прикордонні з Сумщиною, Росія активно будує опорні пункти на чорноземах фермерів. При цьому земля стає непридатною до подальшого використання. Фермери передали фото укріплень окупантів на власній землі.

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