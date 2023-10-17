Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Росії нищать техніку, яка будує укріплення на кордоні з Україною 

"Українська правда"Вівторок, 17 жовтня 2023, 04:59
У Росії нищать техніку, яка будує укріплення на кордоні з Україною 
Укріплення окупантів в прикордонні з Сумщиною, фото ЦНС

У Росії невідомі знищують техніку будівельних батальйонів, які будують укріплення на кордоні з Україною.

Джерело: Центр національного спротиву

Деталі: За даними місцевого підпілля, комерційні структури Курської області, у яких примусово забирають будівельну техніку, вимагають від уряду грошових компенсацій за знищені екскаватори, адже партизани регулярно нищать експропрійоване майно.

Реклама:

Окрім цього, фермери які входять до складу Асоціації селянських господарств та сільськогосподарських кооперативів Росії в Рильському районі Курської області, виходять на акції протесту проти знищення їх сільськогосподарських земель. 

Зокрема в селі Стара Миколаївка в прикордонні з Сумщиною, Росія активно будує опорні пункти на чорноземах фермерів. При цьому земля стає непридатною до подальшого використання. Фермери передали фото укріплень окупантів на власній землі.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ

Теми: Росія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США заявили про "підвищений ризик" поширення конфлікту на Близькому Сході

відеоНафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ атакували 2 дрони СБУ – джерело

Прикордонники збили російський літак біля Авдіївки

Транзит російського газу Україною припиниться після 2024 року

Президент Ірану: Ізраїль перейшов червоні лінії

відеоНапередодні бою з Усиком Ф'юрі ледь не програв ексчемпіону UFC

Усі новини...
Росія
Захисники за добу знищили 800 окупантів і 26 артсистем
У Росії повідомили про 3 безпілотники над Бєлгородською областю
Путін у розмові з Нетаньягу заявив про готовність Росії працювати в інтересах припинення конфлікту
Останні новини
18:46
США заявили про "підвищений ризик" поширення конфлікту на Близькому Сході
18:31
У РФ пригрозили конфіскувати активи ЄС, якщо заморожені кошти передадуть Україні
18:18
відеоУ російській Республіці Комі горять резервуари з нафтою
18:08
відеоНафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ атакували 2 дрони СБУ – джерело
17:53
В Україні вже створено 70 індустріальних парків – Шмигаль
17:45
Росіяни атакували Херсон з артилерії, є постраждалі
17:29
Греція думає створити морський гуманітарний коридор для Гази – ЗМІ
17:24
Умєров із Наєвим обговорили готовність дати відсіч ворогам із півночі
16:53
Зустріч на Мальті: ініціювали коаліцію для повернення викрадених Росією дітей
16:40
оновленоПоранений через обстріл чоловік на Херсонщині помер у лікарні
Усі новини...
Реклама: