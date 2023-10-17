В России уничтожают технику, которая строит укрепления на границе с Украиной
В России неизвестные уничтожают технику строительных батальонов, которые строят укрепления на границе с Украиной.
Источник: Центр национального сопротивления
Детали: По данным местного подполья, коммерческие структуры Курской области у которых принудительно забирают строительную технику, требуют от правительства денежных компенсаций за уничтоженные экскаваторы, ведь партизаны на регулярной основе уничтожают экспроприированное имущество.
Фермеры, которые входят в состав Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России в Рыльском районе Курской области, выходят на акции протеста против уничтожения их сельскохозяйственных земель.
В частности в селе Старая Николаевка в приграничье с Сумщиной, Россия активно строит опорные пункты на черноземах фермеров. При этом земля становится непригодной к дальнейшему использованию. Фермеры передали фото укреплений оккупантов на собственной земле.
Предыстория:
- В мае в Беларуси, неподалеку от границы с Украиной, появилась линия противотанковых укреплений "зубы дракона".