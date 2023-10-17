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В России уничтожают технику, которая строит укрепления на границе с Украиной

"Украинская правда"Вторник, 17 октября 2023, 04:59
В России уничтожают технику, которая строит укрепления на границе с Украиной
Укрепление окупантов в приграничных территориях Сумской области, фото ЦНС

В России неизвестные уничтожают технику строительных батальонов, которые строят укрепления на границе с Украиной.

Источник: Центр национального сопротивления

Детали: По данным местного подполья, коммерческие структуры Курской области у которых принудительно забирают строительную технику, требуют от правительства денежных компенсаций за уничтоженные экскаваторы, ведь партизаны на регулярной основе уничтожают экспроприированное имущество.

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Фермеры, которые входят в состав Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России в Рыльском районе Курской области, выходят на акции протеста против уничтожения их сельскохозяйственных земель. 

В частности в селе Старая Николаевка в приграничье с Сумщиной, Россия активно строит опорные пункты на черноземах фермеров. При этом земля становится непригодной к дальнейшему использованию. Фермеры передали фото укреплений оккупантов на собственной земле.

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