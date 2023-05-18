У Білорусі біля українського кордону з'явилися "зуби дракона"

У Білорусі, неподалік від кордону з Україною, з'явилася лінія протитанкових укріплень "зуби дракона".

Джерело: моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн"

Деталі: Повідомляється, що лінія "зубів" розташована за 10 кілометрів від Гомеля, біля траси М8 у напрямку до кордону з Україною. Відстань від місця їх встановлення до кордону з Україною становить близько 20 кілометрів.

Крім того, зовсім поруч тривають будівельні роботи зі спорудження, імовірно, фортифікаційних споруд.

"Зуби дракона" та укріплення під Гомелем / Беларускі Гаюн

За даними БГ, у Білорусі "зуби дракона" виробляють щонайменше 6 компаній, які постачають їх у РФ.

Локація розташування лінії "зубів дракона" / Беларускі Гаюн

Водночас у четвер вранці на засіданні Парламентської асамблеї ОДКБ білоруський диктатор Олександр Лукашенко назвав український контрнаступ "дезінформацією" і заявив, що "жодного контрнаступу, на мій погляд, немає і бути не може".

Що передувало: У грудні 2022 року в Курській області Росії, що межує з Україною, почали будувати оборонні споруди – у полях встановлювали бетонні пірамідальні протитанкові споруди, відомі як "зуби дракона".