До кордону з Сектором Гази рухаються конвої з гуманіторною допомогою – ЗМІ
Конвої з гуманітарною допомогою в Єгипті рухаються до кордону з Сектором Гази.
Джерело: CNN з посиланням на єгипетське державне ЗМІ Al-Qahera News
Деталі: Конвої з гуманітарною допомогою в Ель-Аріші рухаються до прикордонного переходу Рафах в Газі.
Ель-Аріш знаходиться приблизно за 45 кілометрів від прикордонного переходу Рафах.
Раніше в понеділок міністр закордонних справ Єгипту Самех Шукрі заявив, що не було досягнуто жодного прогресу в спробах відкрити контрольно-пропускний пункт Рафах між Єгиптом і Газою, в той час як офіс прем'єр-міністра Ізраїлю заперечив наявність будь-яких домовленостей щодо його відкриття.
Літаки з допомогою з Йорданії, Туреччини, Об'єднаних Арабських Еміратів, Всесвітньої організації охорони здоров'я та Червоного Хреста прибули в Ель-Аріш у четвер.
Передісторія:
- 16 жовтня Європейський Союз організував "гуманітарний повітряний міст" для постачання гуманітарної допомоги у Сектор Гази.
- Водночас ЄС потроїв розмір гуманітарної допомоги для сектору Гази до 75 мільйонів євро.