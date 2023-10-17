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До кордону з Сектором Гази рухаються конвої з гуманіторною допомогою – ЗМІ

"Українська правда"Вівторок, 17 жовтня 2023, 05:36
До кордону з Сектором Гази рухаються конвої з гуманіторною допомогою – ЗМІ
Конвої з гуманітарною допомогою для Сектора Гази, фото Ali Moustafa/AFPGetty Images/FILE

Конвої з гуманітарною допомогою в Єгипті рухаються до кордону з Сектором Гази.

Джерело: CNN з посиланням на єгипетське державне ЗМІ Al-Qahera News

Деталі: Конвої з гуманітарною допомогою в Ель-Аріші рухаються до прикордонного переходу Рафах в Газі.

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Ель-Аріш знаходиться приблизно за 45 кілометрів від прикордонного переходу Рафах.

Раніше в понеділок міністр закордонних справ Єгипту Самех Шукрі заявив, що не було досягнуто жодного прогресу в спробах відкрити контрольно-пропускний пункт Рафах між Єгиптом і Газою, в той час як офіс прем'єр-міністра Ізраїлю заперечив наявність будь-яких домовленостей щодо його відкриття.

Літаки з допомогою з Йорданії, Туреччини, Об'єднаних Арабських Еміратів, Всесвітньої організації охорони здоров'я та Червоного Хреста прибули в Ель-Аріш у четвер.

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Теми: ЄгипетСектор Гази
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