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К границе с Сектором Газы движутся конвои с гуманитарной помощью – СМИ

"Украинская правда"Вторник, 17 октября 2023, 05:36
К границе с Сектором Газы движутся конвои с гуманитарной помощью – СМИ
Конвои с гуманитарной помощью для Сектора Газа, фото Ali Moustafa/AFPGetty Images/FILE

Конвои с гуманитарной помощью в Египте движутся к границе с Сектором Газа.

Источник: CNN со ссылкой на египетское государственное СМИ Al-Qahera News

Детали: Конвои с гуманитарной помощью в Эль-Арише движутся к пограничному переходу Рафах в Газе.

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Эль-Ариш находится примерно в 45 километрах от пограничного перехода Рафах.

Ранее в понедельник министр иностранных дел Египта Самех Шукри заявил, что не было достигнуто никакого прогресса в попытках открыть контрольно-пропускной пункт Рафах между Египтом и Газой, в то время как офис премьер-министра Израиля отрицал наличие каких-либо договоренностей по его открытию.

Самолеты с помощью из Иордании, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Всемирной организации здравоохранения и Красного Креста прибыли в Эль-Ариш в четверг.

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Темы: ЕгипетСектор Газа
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