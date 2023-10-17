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Окупанти намагаються оточити Авдіївку, за добу ЗСУ відбили 10 атак − Генштаб

Ірина БалачукВівторок, 17 жовтня 2023, 07:22
Окупанти намагаються оточити Авдіївку, за добу ЗСУ відбили 10 атак − Генштаб
Український танк. Фото ілюстративне з Facebook Генштабу ЗСУ

Російські окупанти не полишать спроб оточити місто Авдіївка Донецької області, ведуть активні бойові дії на сході України − лише за минулу добу на фронті відбулося 72 бойових зіткнення, українські воїни мають частковий успіх в районі західніше Вербового Запорізької області.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 6 ранку 17 жовтня у Facebook

Дослівно Генштаб: "У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Так, протягом доби наші воїни відбили понад 10 атак ворога".

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Деталі: В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські воїни відбили близько 15 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки Харківської області та ще 5 атак біля Стельмахівки та Надії Луганської області.

На Бахмутському напрямку українські захисники відбили 3 атаки ворога у районі населеного пункту Андріївка Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Мар’їнському та Шахтарському напрямках захисники відбили понад 15 атак ворога в районі Мар’їнки Донецької області та ще 5 атак південніше Золотої Ниви та південніше Пречистівки Донецької області.

ВІДЕО ДНЯ

На Запорізькому напрямку українські воїни не допустили втрат позицій південно-західніше Новоданилівки, Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, успішно уражають склади та тили противника.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, мають частковий успіх в районі західніше Вербового Запорізької області.   

На Лиманському напрямку окупанти штурмових дій не вели.

 В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках окупанти зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять активну диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 2 вертольоти на посадкових майданчиках, склад боєприпасів та артилерійський засіб противника.

Теми: Донецька областьАвдіївкавійнаГенштаб
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