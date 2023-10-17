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Оккупанты пытаются окружить Авдеевку, за сутки ВСУ отбили 10 атак − Генштаб

Ирина БалачукВторник, 17 октября 2023, 07:22
Оккупанты пытаются окружить Авдеевку, за сутки ВСУ отбили 10 атак − Генштаб
Украинский танк. Фото иллюстративное из Facebook Генштаба ВСУ

Российские оккупанты не оставят попыток окружить город Авдеевка Донецкой области, ведут активные боевые действия на востоке Украины − только за минувшие сутки на фронте произошло 72 боевых столкновения, украинские воины имеют частичный успех в районе западнее Вербового Запорожской области.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 6 утра 17 октября в Facebook

Дословно Генштаб: "В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить Авдеевку. Так, в течение суток наши воины отбили более 10 атак врага".

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Детали: В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские воины отбили около 15 атак врага в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области и еще 5 атак у Стельмаховки и Надежды Луганской области.

На Бахмутском направлении украинские защитники отбили 3 атаки врага в районе населенного пункта Андреевка Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Марьинском и Шахтерском направлениях защитники отбили более 15 атак врага в районе Марьинки Донецкой области и еще 5 атак южнее Золотой Нивы и южнее Пречистовки Донецкой области.

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На Запорожском направлении украинские воины не допустили потерь позиций юго-западнее Новоданиловки, Роботиного и западнее Вербового Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, успешно поражают склады и тылы противника.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, имеют частичный успех в районе западнее Вербового Запорожской области.  

На Лиманском направлении оккупанты штурмовых действий не вели.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях оккупанты сохраняют военное присутствие в приграничных районах, проводят активную диверсионную деятельность, чтобы не допустить переброски украинских войск на угрожающие направления, наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили 2 вертолета на посадочных площадках, склад боеприпасов и артиллерийское средство противника.

Темы: Донецкая областьАвдеевкавойнаГенштаб
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