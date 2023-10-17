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Росіяни атакували Україну "Шахедами" і ракетами, всі дрони і Х-59 збили

Ірина БалачукВівторок, 17 жовтня 2023, 07:44
Росіяни атакували Україну Шахедами і ракетами, всі дрони і Х-59 збили
Уламок "Шахеда". Фото ілюстративне з Facebook Радіо Сокаль

Російські загарбники знову атакували Україну керованою авіаційною ракетою Х-59, ракетами С-300 та 6 "Шахедами", ракету Х-59 та усі безпілотники вдалося збити.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook, Повітряні сили ЗСУ у Telegram 

Дослівно Генштаб: "З початком доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши керовану авіаційну ракету Х-59, зенітні керовані ракети С-300 та 6 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131".

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Силами та засобами протиповітряної оборони знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59 та 6 ворожих "Shahed-136/131"".

Деталі: Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Пізніше Повітряні сили ЗСУ уточнили, що росіяни запустили "Шахеди" з району мису Чауда (Крим) та одну керовану авіаційну ракету Х-59 з літака Су-34 із повітряного простору окупованої Херсонщини.

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"Усі сім цілей було знищено протиповітряною обороною Повітряних Сил та ППО інших складових Сил оборони України на південному напрямку. Також зафіксовано застосування противником двох зенітних керованих ракет С-300 на східному напрямку", − повідомили у ПС.

Теми: безпілотникиракетний ударПовітряні сили ЗСУ
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