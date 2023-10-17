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Россияне атаковали Украину "Шахедами" и ракетами, все дроны и Х-59 сбили

Ирина БалачукВторник, 17 октября 2023, 07:44
Россияне атаковали Украину Шахедами и ракетами, все дроны и Х-59 сбили
Обломок "Шахеда". Фото иллюстративное с Facebook Радио Сокаль

Российские захватчики снова атаковали Украину управляемой авиационной ракетой Х-59, ракетами С-300 и 6 "Шахедами", ракету Х-59 и все беспилотники удалось сбить.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook, Воздушные сили ВСУ в Telegram 

Дословно Генштаб: "С началом суток российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив управляемую авиационную ракету Х-59, зенитные управляемые ракеты С-300 и 6 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131".

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Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено одну управляемую авиационную ракету Х-59 и 6 вражеских "Shahed-136/131"".

Детали: Информация о последствиях этой террористической атаки сейчас уточняется.

Позже Воздушные силы ВСУ уточнили, что россияне запустили "Шахеды" из района мыса Чауда (Крым) и одну управляемую авиационную ракету Х-59 с самолета Су-34 из воздушного пространства оккупированной Херсонщины.

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"Все семь целей были уничтожены противовоздушной обороной Воздушных Сил и ПВО других составляющих Сил обороны Украины на южном направлении. Также зафиксировано применение противником двух зенитных управляемых ракет С-300 на восточном направлении", − сообщили в ВС.

Темы: беспилотникиракетный ударВоздушные силы ВСУ
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