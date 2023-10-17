Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне атаковали Украину "Шахедами" и ракетами, все дроны и Х-59 сбили

Ирина БалачукВторник, 17 октября 2023, 07:44
Россияне атаковали Украину Шахедами и ракетами, все дроны и Х-59 сбили
Обломок "Шахеда". Фото иллюстративное с Facebook Радио Сокаль

Российские захватчики снова атаковали Украину управляемой авиационной ракетой Х-59, ракетами С-300 и 6 "Шахедами", ракету Х-59 и все беспилотники удалось сбить.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook, Воздушные сили ВСУ в Telegram 

Дословно Генштаб: "С началом суток российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив управляемую авиационную ракету Х-59, зенитные управляемые ракеты С-300 и 6 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131".

Реклама:

Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено одну управляемую авиационную ракету Х-59 и 6 вражеских "Shahed-136/131"".

Детали: Информация о последствиях этой террористической атаки сейчас уточняется.

Позже Воздушные силы ВСУ уточнили, что россияне запустили "Шахеды" из района мыса Чауда (Крым) и одну управляемую авиационную ракету Х-59 с самолета Су-34 из воздушного пространства оккупированной Херсонщины.

ВИДЕО ДНЯ

"Все семь целей были уничтожены противовоздушной обороной Воздушных Сил и ПВО других составляющих Сил обороны Украины на южном направлении. Также зафиксировано применение противником двух зенитных управляемых ракет С-300 на восточном направлении", − сообщили в ВС.

Темы: беспилотникиракетный ударВоздушные силы ВСУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

Все новости...
беспилотники
В Одесской области обломки "Шахедов" повредили школу парусного спорта и плавсредства
Враг запускал ударные беспилотники на юг: в Одессе работала ПВО
В России сообщили о 3 беспилотниках над Белгородской областью
Последние новости
14:03
фотоБойцы НГУ сбили крылатую ракету из стрелкового оружия во время массированной атаки в пятницу
13:51
В энергосистеме нет дефицита, резервов мощностей достаточно
13:38
обновлено от 12:22Силы ПВО сбили ракету возле Днепра
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
12:44
Цены на нефть упали на 10% в 2023 году
12:34
Художница Морозюк собралась замуж за сына фигуранта коррупционного скандала
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
Все новости...
Реклама: