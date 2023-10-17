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У Херсоні зранку пролунали вибухи, вночі бомби летіли на Берислав і Веселе

Олена РощінаВівторок, 17 жовтня 2023, 08:51

Зранку 17 жовтня у Херсоні пролунали вибухи, вночі російська армія скинула авіабомби на Берислав та Веселе, а також обстріляла з артилерії Придніпровське та Зимівник у Херсонській області.

Джерело: "Суспільне", керівник прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков, керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко

Деталі: О 08:13 "Суспільне" повідомило, що в Херсоні чутно вибухи.

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Керівник пресофісу ОВА Толоконніков повідомив у марафоні "Суспільне. Спротив", що російська авіація вночі скинула п'ять керованих авіабомб на Берислав та Веселе.  Загиблих та поранених немає, інформацію про руйнування уточнюють.

Начальник МВА Мрочко повідомив, що вночі противник здійснив артилерійський обстріл Придніпровського та Зимівника.

За минулу добу 6 разів російські війська обстріляли населені пункти Херсонської міської територіальної громади та використали для цього 31 снаряд. Ураження зафіксовані в Інженерному, Садовому, Антонівці та Молодіжному. Постраждалих немає.

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Загалом по Херсонській області за минулу добу противник здійснив 32 обстріли, випустивши 158 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БПЛА. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; медичний заклад у Бериславі. Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

Теми: ХерсонХерсонська областьобстрілвійна
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