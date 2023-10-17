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В Херсоне утром прогремели взрывы, ночью бомбы летели на Берислав и Веселое

Елена РощинаВторник, 17 октября 2023, 08:51

Утром 17 октября в Херсоне прогремели взрывы, ночью российская армия сбросила авиабомбы на Берислав и Веселое, а также обстреляла из артиллерии Приднепровское и Зимовник в Херсонской области.

Источник: "Суспільне", руководитель пресс-офиса Херсонской областной военной администрации Александр Толоконников, руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин, руководитель Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко

Детали: В 08:13 "Суспільне" сообщило, что в Херсоне слышны взрывы.

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Руководитель пресс-офиса ОВА Толоконников сообщил в марафоне "Суспільне. Спротив", что российская авиация ночью сбросила пять управляемых авиабомб на Берислав и Веселое. Погибших и раненых нет, информацию о разрушениях уточняют.

Начальник ГВА Мрочко сообщил, что ночью противник совершил артиллерийский обстрел Приднепровского и Зимовника.

За минувшие сутки 6 раз российские войска обстреляли населенные пункты Херсонской городской территориальной общины и использовали для этого 31 снаряд. Поражения зафиксированы в Инженерном, Садовом, Антоновке и Молодежном. Пострадавших нет.

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Всего по Херсонской области за минувшие сутки противник совершил 32 обстрела, выпустив 158 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и БПЛА. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; медицинское учреждение в Бериславе. Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

Темы: ХерсонХерсонская областьобстрелвойна
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