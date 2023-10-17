Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Путін прилетів до Китаю, це його перша поїздка за межі колишнього СРСР за рік

Олена РощінаВівторок, 17 жовтня 2023, 09:21
Путін прилетів до Китаю, це його перша поїздка за межі колишнього СРСР за рік
Володимир Путін прилетів у Пекін, скриншот із відео РИА Новости

Російський диктатор Володимир Путін прибув на літаку в Пекін для зустрічі зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном та участі у форумі "Один пояс, один шлях".

Джерело: "РИА Новости", "Reuters"

Деталі: Путін прибув до Пекіна 17 жовтня. 

Реклама:
 
Володимир Путін прилетів у Китай
Скриншот із відео РИА Новости

За планом переговори з Сі Цзіньпіном відбудуться 18 жовтня у два етапи: спочатку в розширеному складі, потім у вузькому, у форматі робочого сніданку. У Кремлі не виключали, що Путін і Сі поспілкуються тет-а-тет і за рамками переговорів "на найчутливіші теми". 

Під час візиту до Китаю Путін виступить у рамках форуму "Один пояс – Один шлях".

Російська делегація включає вищих держслужбовців і бізнесменів.

ВІДЕО ДНЯ

Путіна в аеропорту Пекіна зустрічав міністр комерції Китаю Ван Веньтао.

 
Путіна в Пекіні зустрів міністр комерції Китаю Ван Веньтао
Скриншот із відео РИА Новости

Як зазначає "Reuters", мета цієї поїздки – продемонструвати довіру і "безмежне" партнерство між країнами навіть в умовах війни в Україні.

Це друга поїздка Путіна за кордон відтоді, як Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі видав ордер на його арешт у березні. Це також перша офіційна поїздка глави Кремля за межі колишнього Радянського Союзу цього року після відвідин Киргизії, колишньої радянської республіки, на початку цього місяця.

Нагадаємо: МКС, який звинуватив Володимира Путіна в незаконній депортації дітей з України, зобов'язує 123 держави-члена суду арештувати російського президента й передати його в Гаагу для суду, якщо він ступить на їхню територію. 

Ні Киргизстан, ні Китай не є членами МКС, створеного для переслідування за військові злочини.

Теми: ПутінРосіяКитай
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США заявили про "підвищений ризик" поширення конфлікту на Близькому Сході

відеоНафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ атакували 2 дрони СБУ – джерело

Прикордонники збили російський літак біля Авдіївки

Транзит російського газу Україною припиниться після 2024 року

Президент Ірану: Ізраїль перейшов червоні лінії

відеоНапередодні бою з Усиком Ф'юрі ледь не програв ексчемпіону UFC

Усі новини...
Путін
Путін у розмові з Нетаньягу заявив про готовність Росії працювати в інтересах припинення конфлікту
Путін та Сі у середу зустрінуться у двох форматах
Путін і росіяни змінили риторику про наступ своїх вояк на Авдіївку – аналітики
Останні новини
18:46
США заявили про "підвищений ризик" поширення конфлікту на Близькому Сході
18:31
У РФ пригрозили конфіскувати активи ЄС, якщо заморожені кошти передадуть Україні
18:18
відеоУ російській Республіці Комі горять резервуари з нафтою
18:08
відеоНафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ атакували 2 дрони СБУ – джерело
17:53
В Україні вже створено 70 індустріальних парків – Шмигаль
17:45
Росіяни атакували Херсон з артилерії, є постраждалі
17:29
Греція думає створити морський гуманітарний коридор для Гази – ЗМІ
17:24
Умєров із Наєвим обговорили готовність дати відсіч ворогам із півночі
16:53
Зустріч на Мальті: ініціювали коаліцію для повернення викрадених Росією дітей
16:40
оновленоПоранений через обстріл чоловік на Херсонщині помер у лікарні
Усі новини...
Реклама: