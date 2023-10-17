Путін прилетів до Китаю, це його перша поїздка за межі колишнього СРСР за рік

Російський диктатор Володимир Путін прибув на літаку в Пекін для зустрічі зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном та участі у форумі "Один пояс, один шлях".

Джерело: "РИА Новости", "Reuters"

Деталі: Путін прибув до Пекіна 17 жовтня.

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Володимир Путін прилетів у Китай Скриншот із відео РИА Новости

За планом переговори з Сі Цзіньпіном відбудуться 18 жовтня у два етапи: спочатку в розширеному складі, потім у вузькому, у форматі робочого сніданку. У Кремлі не виключали, що Путін і Сі поспілкуються тет-а-тет і за рамками переговорів "на найчутливіші теми".

Під час візиту до Китаю Путін виступить у рамках форуму "Один пояс – Один шлях".

Російська делегація включає вищих держслужбовців і бізнесменів.

ВІДЕО ДНЯ

Путіна в аеропорту Пекіна зустрічав міністр комерції Китаю Ван Веньтао.

Путіна в Пекіні зустрів міністр комерції Китаю Ван Веньтао Скриншот із відео РИА Новости

Як зазначає "Reuters", мета цієї поїздки – продемонструвати довіру і "безмежне" партнерство між країнами навіть в умовах війни в Україні.

Це друга поїздка Путіна за кордон відтоді, як Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі видав ордер на його арешт у березні. Це також перша офіційна поїздка глави Кремля за межі колишнього Радянського Союзу цього року після відвідин Киргизії, колишньої радянської республіки, на початку цього місяця.

Нагадаємо: МКС, який звинуватив Володимира Путіна в незаконній депортації дітей з України, зобов'язує 123 держави-члена суду арештувати російського президента й передати його в Гаагу для суду, якщо він ступить на їхню територію.

Ні Киргизстан, ні Китай не є членами МКС, створеного для переслідування за військові злочини.