Путин прилетел в Китай, это его первая поездка за пределы бывшего СССР за год

Российский диктатор Владимир Путин прибыл на самолете в Пекин для встречи со своим китайским коллегой Си Цзиньпином и участия в форуме "Один пояс, один путь".

Источник: "РИА Новости", "Reuters"

Детали: Путин прибыл в Пекин 17 октября.

Реклама:

Владимир Путин прилетел в Китай Скриншот из видео РИА Новости

По плану переговоры с Си Цзиньпином пройдут 18 октября в два этапа: сначала в расширенном составе, затем в узком, в формате рабочего завтрака. В Кремле не исключали, что Путин и Си пообщаются тет-а-тет и за рамками переговоров "на самые чувствительные темы".

Во время визита в Китай Путин выступит в рамках форума "Один пояс – Один Путь".

Российская делегация включает высших госслужащих и бизнесменов.

ВИДЕО ДНЯ

Путина в аэропорту Пекина встречал министр коммерции Китая Ван Вэньтао.

Путина в Пекине встретил министр коммерции Китая Ван Вэньтао Скриншот из видео РИА Новости

Как отмечает "Reuters", цель этой поездки – продемонстрировать доверие и "беспредельное" партнерство между странами даже в условиях войны на Украине.

Это вторая поездка Путина за границу с тех пор, как Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на его арест в марте. Это также первая официальная поездка главы Кремля за пределы бывшего Советского Союза в этом году после посещения Киргизии, бывшей советской республики, в начале этого месяца.

Напомним: МУС, обвинивший Владимира Путина в незаконной депортации детей из Украины, обязывает 123 государства-члена суда арестовать российского президента и передать его в Гаагу для суда, если он ступит на их территорию.

Ни Кыргызстан, ни Китай не являются членами МУС, созданного для преследования за военные преступления.