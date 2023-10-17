Росіяни вночі влучили у гуртожиток в центрі Слов’янська
Вівторок, 17 жовтня 2023, 09:28
Російські окупанти вночі завдали ударів по центру Слов’янська на Донеччині, влучивши у гуртожиток коледжу.
Джерело: начальник МВА Вадим Лях у Facebook, в.о. очільника Донецької ОВА Ігор Мороз у Telegram
Пряма мова: "Вівторок, 17 жовтня. Неспокійна ніч у Словʼянську. Вночі – два прильоти у центр міста, вул. Свободи. Влучання у гуртожиток аграрного коледжу".
Реклама:
Деталі: За його словами, обійшлося без жертв.
Судячи з відео та фото, зруйновані верхні поверхи частини будівлі.
ВІДЕО ДНЯ