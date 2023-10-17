Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни вночі влучили у гуртожиток в центрі Слов’янська

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 17 жовтня 2023, 09:28
Росіяни вночі влучили у гуртожиток в центрі Слов’янська
Фото з телеграму в.о. очільника Донецької ОВА Ігоря Мороза

Російські окупанти вночі завдали ударів по центру Слов’янська на Донеччині, влучивши у гуртожиток коледжу.

Джерело: начальник МВА Вадим Лях у Facebook, в.о. очільника Донецької ОВА Ігор Мороз у Telegram

Пряма мова: "Вівторок, 17 жовтня. Неспокійна ніч у Словʼянську. Вночі – два прильоти у центр міста, вул. Свободи. Влучання у гуртожиток аграрного коледжу". 

Реклама:

Деталі: За його словами, обійшлося без жертв.

 
фото з телеграму в.о. начальника донецької ОВА Ігоря Мороза
 
скрін з гугл мапи

Судячи з відео та фото, зруйновані верхні поверхи частини будівлі.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Донецька областьобстрілСлов'янськ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Усі новини...
Донецька область
Окупанти намагаються оточити Авдіївку, за добу ЗСУ відбили 10 атак − Генштаб
Російські військові активізують спроби оточити Авдіївку – ISW
На ТОТ сходу загарбники зривають опалювальний сезон – спротив
Останні новини
16:59
Міськрада позбавила Брежнєва звання "Почесного громадянина Дніпра"
16:54
Черкаському митрополиту УПЦ МП, який заперечував агресію РФ, пом’якшили запобіжний захід
16:47
Щодня з України виїжджає близько 6 тисяч чоловіків призовного віку через західний кордон
16:42
Вдалося запобігти руйнуванню перегону між станціями "Деміївська" та "Либідська" - КМДА
16:41
Естонія та ще 9 країн запустили Талліннський механізм для кібердопомоги Україні
16:35
Скіфи носили стріли у сумках, виготовлених з людської шкіри – дослідження
16:25
У Києві 19 грудня зафіксували температурний рекорд
16:23
"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії
16:19
Близько 12% видів птахів вимерли через людську діяльність – вчені
16:15
"Укрзалізниця" призупинила рух поїздів на Перемишль через аварію в Польщі
Усі новини...
Реклама: