Росіяни вночі влучили у гуртожиток в центрі Слов’янська

Російські окупанти вночі завдали ударів по центру Слов’янська на Донеччині, влучивши у гуртожиток коледжу.

Джерело: начальник МВА Вадим Лях у Facebook, в.о. очільника Донецької ОВА Ігор Мороз у Telegram

Пряма мова: "Вівторок, 17 жовтня. Неспокійна ніч у Словʼянську. Вночі – два прильоти у центр міста, вул. Свободи. Влучання у гуртожиток аграрного коледжу".

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Деталі: За його словами, обійшлося без жертв.

фото з телеграму в.о. начальника донецької ОВА Ігоря Мороза

скрін з гугл мапи

Судячи з відео та фото, зруйновані верхні поверхи частини будівлі.