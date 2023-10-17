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Росіяни вночі влучили у гуртожиток в центрі Слов’янська

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 17 жовтня 2023, 09:28
Росіяни вночі влучили у гуртожиток в центрі Слов’янська
Фото з телеграму в.о. очільника Донецької ОВА Ігоря Мороза

Російські окупанти вночі завдали ударів по центру Слов’янська на Донеччині, влучивши у гуртожиток коледжу.

Джерело: начальник МВА Вадим Лях у Facebook, в.о. очільника Донецької ОВА Ігор Мороз у Telegram

Пряма мова: "Вівторок, 17 жовтня. Неспокійна ніч у Словʼянську. Вночі – два прильоти у центр міста, вул. Свободи. Влучання у гуртожиток аграрного коледжу". 

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Деталі: За його словами, обійшлося без жертв.

 
фото з телеграму в.о. начальника донецької ОВА Ігоря Мороза
 
скрін з гугл мапи

Судячи з відео та фото, зруйновані верхні поверхи частини будівлі.

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Теми: Донецька областьобстрілСлов'янськ
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