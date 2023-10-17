Россияне ночью попали в общежитие в центре Славянска

Российские оккупанты ночью нанесли удары по центру Славянска Донецкой области, попав в общежитие колледжа.

Источник: начальник МВА Вадим Лях в Facebook, и.о. главы Донецкой ОВА Игорь Мороз в Telegram

Прямая речь: "Вторник, 17 октября. Неспокойная ночь в Славянске. Ночью – два прилета в центр города, ул. Свободы. Попадание в общежитие аграрного колледжа".

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Детали: По его словам, обошлось без жертв.

фото с телеграма Мороза

скрин з гугл карты

Судя по видео и фото, разрушены верхние этажи части здания.