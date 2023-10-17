Росіяни вночі обстріляли лікарню на Херсонщині
Вівторок, 17 жовтня 2023, 09:58
Російські військові в ніч на 17 жовтня влучили у лікарню в Бериславському районі Херсонської області.
Джерело: очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram
Пряма мова: "Вночі ворог продовжував атакувати Херсонщину.
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З авіації знову обстріляний Бериславський район. Є влучання в лікарню. Постраждало терапевтичне відділення. У приміщеннях вибиті вікна та двері. Пошкоджено діагностичне обладнання. Уламками засипало в’їзд на територію".
Деталі: За його словами, без постраждалих.
Внаслідок падіння іншої КАБ сталася пожежа в приватній оселі. Рятувальники оперативно все загасили.
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Також окупанти поцілили в декілька селищ. Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань там встановлюється.