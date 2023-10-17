Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни вночі обстріляли лікарню на Херсонщині

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 17 жовтня 2023, 09:58
Росіяни вночі обстріляли лікарню на Херсонщині
фото з телеграму Прокудіна

Російські військові в ніч на 17 жовтня влучили у лікарню в Бериславському районі Херсонської області.

Джерело: очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова: "Вночі ворог продовжував атакувати Херсонщину.

Реклама:

З авіації знову обстріляний Бериславський район. Є влучання в лікарню. Постраждало терапевтичне відділення. У приміщеннях вибиті вікна та двері. Пошкоджено діагностичне обладнання. Уламками засипало в’їзд на територію".

Деталі: За його словами, без постраждалих.

 
ФОТО З ТЕЛЕГРАМУ ПРОКУДІНА
 

Внаслідок падіння іншої КАБ сталася пожежа в приватній оселі. Рятувальники оперативно все загасили.

ВІДЕО ДНЯ

Також окупанти поцілили в декілька селищ. Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань там встановлюється.

Теми: Херсонська областьобстрілвоєнні злочинимедицина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Усі новини...
Херсонська область
На підконтрольну Україні територію вернули 3 дітей, які були в окупації
У Херсоні зранку пролунали вибухи, вночі бомби летіли на Берислав і Веселе
Росіяни атакували Херсонщину з п’яти винищувачів
Останні новини
16:59
Міськрада позбавила Брежнєва звання "Почесного громадянина Дніпра"
16:54
Черкаському митрополиту УПЦ МП, який заперечував агресію РФ, пом’якшили запобіжний захід
16:47
Щодня з України виїжджає близько 6 тисяч чоловіків призовного віку через західний кордон
16:42
Вдалося запобігти руйнуванню перегону між станціями "Деміївська" та "Либідська" - КМДА
16:41
Естонія та ще 9 країн запустили Талліннський механізм для кібердопомоги Україні
16:35
Скіфи носили стріли у сумках, виготовлених з людської шкіри – дослідження
16:25
У Києві 19 грудня зафіксували температурний рекорд
16:23
"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії
16:19
Близько 12% видів птахів вимерли через людську діяльність – вчені
16:15
"Укрзалізниця" призупинила рух поїздів на Перемишль через аварію в Польщі
Усі новини...
Реклама: