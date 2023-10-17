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Росіяни вночі обстріляли лікарню на Херсонщині

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 17 жовтня 2023, 09:58
Росіяни вночі обстріляли лікарню на Херсонщині
фото з телеграму Прокудіна

Російські військові в ніч на 17 жовтня влучили у лікарню в Бериславському районі Херсонської області.

Джерело: очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова: "Вночі ворог продовжував атакувати Херсонщину.

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З авіації знову обстріляний Бериславський район. Є влучання в лікарню. Постраждало терапевтичне відділення. У приміщеннях вибиті вікна та двері. Пошкоджено діагностичне обладнання. Уламками засипало в’їзд на територію".

Деталі: За його словами, без постраждалих.

 
ФОТО З ТЕЛЕГРАМУ ПРОКУДІНА
 

Внаслідок падіння іншої КАБ сталася пожежа в приватній оселі. Рятувальники оперативно все загасили.

ВІДЕО ДНЯ

Також окупанти поцілили в декілька селищ. Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань там встановлюється.

Теми: Херсонська областьобстрілвоєнні злочинимедицина
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