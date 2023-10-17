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Россияне ночью обстреляли больницу на Херсонщине

Татьяна ЛозовенкоВторник, 17 октября 2023, 09:58
Россияне ночью обстреляли больницу на Херсонщине
фото из телеграмма Прокудина

Российские военные в ночь на 17 октября попали в больницу в Бериславском районе Херсонской области.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь: "Ночью враг продолжал атаковать Херсонскую область.

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С авиации снова обстрелян Бериславский район. Есть попадание в больницу. Пострадало терапевтическое отделение. В помещениях выбиты окна и двери. Повреждено диагностическое оборудование. Обломками засыпало въезд на территорию".

Детали: По его словам, без пострадавших.

 
ФОТО С ТЕЛЕГРАМА ПРОКУДИНА
 

В результате падения другой КАБ произошел пожар в частном доме. Спасатели оперативно все потушили.

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Также оккупанты попали в несколько поселков. Информация о пострадавших и масштабы разрушений там устанавливается.

Темы: Херсонская областьобстрелвоенные преступлениямедицина
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