Россияне ночью обстреляли больницу на Херсонщине
Вторник, 17 октября 2023, 09:58
Российские военные в ночь на 17 октября попали в больницу в Бериславском районе Херсонской области.
Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram
Прямая речь: "Ночью враг продолжал атаковать Херсонскую область.
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С авиации снова обстрелян Бериславский район. Есть попадание в больницу. Пострадало терапевтическое отделение. В помещениях выбиты окна и двери. Повреждено диагностическое оборудование. Обломками засыпало въезд на территорию".
Детали: По его словам, без пострадавших.
В результате падения другой КАБ произошел пожар в частном доме. Спасатели оперативно все потушили.
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Также оккупанты попали в несколько поселков. Информация о пострадавших и масштабы разрушений там устанавливается.