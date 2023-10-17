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Ошукав матір загиблого воїна на 7,5 млн грн: поліція затримала жителя Києва

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 17 жовтня 2023, 11:02
Ошукав матір загиблого воїна на 7,5 млн грн: поліція затримала жителя Києва
фото поліції

Поліція затримала жителя Києва, який разом зі спільниками ошукав матір загиблого військового на 7,5 млн гривень.

Джерело: пресслужба поліції Закарпатської області, пресслужба Закарпатської обласної прокуратури

Деталі: 49-річна матір загиблого воїна та переселенка з Донеччини, яка переїхала до Ужгорода, отримала гроші як виплату від держави у зв’язку зі смертю сина.

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Після цього їй почали телефонувати невідомі. Вони переконували, що не варто тримати гроші у банках України, оскільки найближчим часом вони збанкрутують. Аферисти рекомендували жінці покласти гроші на рахунок у фінансову установу за кордоном і пропонували свою допомогу у цьому. 

Жінка погодилася та поклала 5 мільйонів гривень на криптогаманець, створений шахраями. 

З листопада 2022 року по квітень 2023 року вона систематично перебувала на зв’язку з шахраями та частинами вносила гроші на "рахунок". Жінка передавала готівку "довіреній особі" або переказувала кошти на банківські картки. 

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Пізніше вона захотіла зняти частину коштів із "рахунку", однак шахраї сказали їй, що ці кошти арештовані і для того, щоб їх розблокувати, потрібно перерахувати їм на рахунки ще певну суму грошей. В подальшому, кількома переказами, потерпіла перевела шахраям ще 2,5 мільйони гривень. Після цього зв’язок із шахраями обірвався. 

Ошукана жінка звернулася по допомогу до поліції. Закарпатські поліцейські розпочали розслідування. 

Дослівно поліція: "Масштабні оперативні заходи тривали майже 6 місяців, оскільки шахраї виводили грошові кошти через численних підставних осіб та десятки спеціально створених рахунків, в тому числі в криптобанкінгу. Правоохоронці детально відстежили маршрут руху коштів та в результаті вийшли на основних фігурантів цієї схеми. Для розкриття злочину було залучено можливості кіберполіції та відділу кримінального аналізу ГУНП.

Станом на сьогодні у справі проведено майже 50 обшуків у різних регіонах України: за місцем проживання організаторів та їх можливих спільників.

Вилучено ряд важливих доказів, зокрема велику кількість готівки в іноземній та національній валюті, а також дороговартісні автівки фігурантів. 

Одного з організаторів шахрайського кол-центру вже доставлено до Закарпаття та поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Він дає свідчення поліції щодо своїх спільників та співпрацює зі слідством".

Більше деталей: За допомогою силової підтримки бійців КОРДу правоохоронці затримали в Києві одного з організаторів схеми. Зловмисником виявився 35-річний киянин. Йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство в особливо крупних розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу. Затриманий перебуватиме під вартою з можливістю внесення грошової застави у розмірі 13 млн 285 тисяч гривень.

 
фото поліції

Оперативники встановлюють місцезнаходження інших осіб, причетних до цього злочину, та коло постраждалих.

Теми: Київшахрайствогроші
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