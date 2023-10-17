Обокрал мать погибшего воина на 7,5 млн грн: полиция задержала жителя Киева

Полиция задержала жителя Киева, который вместе с сообщниками обокрал мать погибшего военного на 7,5 млн гривен.

Источник: пресс-служба полиции Закарпатской области, пресс-служба Закарпатской областной прокуратуры

Детали: 49-летняя мать погибшего воина и переселенка из Донецкой области, которая переехала в Ужгород, получила деньги в качестве выплаты от государства в связи со смертью сына.

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После этого ей начали звонить неизвестные. Они убеждали, что не стоит держать деньги в банках Украины, поскольку в ближайшее время они обанкротятся. Аферисты рекомендовали женщине положить деньги на счет в финансовое учреждение за рубежом и предлагали свою помощь в этом.

Женщина согласилась и положила 5 миллионов гривен на криптокошелек, созданный мошенниками.

С ноября 2022 года по апрель 2023 года она систематически находилась на связи с мошенниками и частями вносила деньги на "счет". Женщина передавала наличные "доверенному лицу" или переводила средства на банковские карты.

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Позже она захотела снять часть средств со "счета", однако мошенники сказали ей, что эти средства арестованы и для того, чтобы их разблокировать, нужно перечислить им на счета еще определенную сумму денег. В дальнейшем, несколькими переводами, потерпевшая перевела мошенникам еще 2,5 миллиона гривен. После этого связь с мошенниками оборвалась.

Обманутая женщина обратилась за помощью в полицию. Закарпатские полицейские начали расследование.

Дословно полиция: "Масштабные оперативные мероприятия продолжались почти 6 месяцев, поскольку мошенники выводили денежные средства через многочисленных подставных лиц и десятки специально созданных счетов, в том числе в криптобанкинге. Правоохранители детально отследили маршрут движения средств и в результате вышли на основных фигурантов этой схемы. Для раскрытия преступления были привлечены возможности киберполиции и отдела криминального анализа ГУНП.

На сегодня по делу проведено почти 50 обысков в разных регионах Украины: по месту жительства организаторов и их возможных сообщников.

Изъят ряд важных доказательств, в частности большое количество наличности в иностранной и национальной валюте, а также дорогостоящие автомобили фигурантов.

Один из организаторов мошеннического колл-центра уже доставлен в Закарпатье и помещен в изолятор временного содержания. Он дает показания полиции относительно своих сообщников и сотрудничает со следствием".

Больше деталей: С помощью силовой поддержки бойцов КОРДа правоохранители задержали в Киеве одного из организаторов схемы. Злоумышленником оказался 35-летний киевлянин. Ему сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса. Задержанный будет находиться под стражей с возможностью внесения денежного залога в размере 13 млн 285 тысяч гривен.

фото полиции

Оперативники устанавливают местонахождение других лиц, причастных к этому преступлению, и круг пострадавших.