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Армія дронів: на фронт передали ще понад 800 безпілотників 

Олена РощінаВівторок, 17 жовтня 2023, 11:56
Армія дронів: на фронт передали ще понад 800 безпілотників 
Дрони для українського війська, фото з Facebook Михайла Федорова

Держава передала Силам оборони України понад 800 безпілотних літальних апаратів: 500 дронів Mavic, 300 FPV-дронів Phoenix 03 Heavy і 40 ударних коптерів Vampire.

Джерело: віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Facebook та в ефірі телемарафону новин

Пряма мова: "Передали на фронт 800+ безпілотників – продовжуємо підсилювати наших бійців.

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Всі БПЛА придбано за державною програмою "Армія дронів". 500 Мавіків для аеророзвідки та коригування артилерії. 300 FPV-дронів Phoenix 03 Heavy для ураження пунктів спостереження, бліндажів та бронетехніки. 40 ударних коптерів Vampire для успішного полювання як удень, так і вночі.

Cистемно надсилаємо військовим безпілотники та чекаємо на нові рекорди від ударних рот Армії дронів".

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Деталі: В ефірі Федоров зазначив, що дрони можуть вражати різну техніку: танки, артилерію, а також бліндажі, окопи, живу силу ворога.

За словами віце-прем’єра, під Авдіївкою зараз дрони допомагають знищувати броньовану техніку.

Теми: безпілотникизброяФедороввійна
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