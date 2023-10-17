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Армия дронов: на фронт передали еще более 800 беспилотников

Елена РощинаВторник, 17 октября 2023, 11:56
Армия дронов: на фронт передали еще более 800 беспилотников
Дроны для украинской армии, фото из Facebook Михаила Федорова

Государство передало Силам обороны Украины более 800 беспилотных летательных аппаратов: 500 дронов Mavic, 300 FPV-дронов Phoenix 03 Heavy и 40 ударных коптеров Vampire.

Источник: вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Facebook и в эфире телемарафона новостей

Прямая речь: "Передали на фронт 800+ беспилотников – продолжаем усиливать наших бойцов.

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Все БПЛА приобретены по государственной программе "Армия дронов". 500 Мавиков для аэроразведки и корректировки артиллерии. 300 FPV-дронов Phoenix 03 Heavy для поражения пунктов наблюдения, блиндажей и бронетехники. 40 ударных коптеров Vampire для успешной охоты как днем, так и ночью.

Системно отправляем военным беспилотники и ждем новых рекордов от ударных рот Армии дронов".

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Детали: В эфире Федоров отметил, что дроны могут поражать различную технику: танки, артиллерию, а также блиндажи, окопы, живую силу врага.

По словам вице-премьера, под Авдеевкой сейчас дроны помогают уничтожать бронированную технику.

Темы: беспилотникиоружиеФедороввойна
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