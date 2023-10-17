Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Армия дронов: на фронт передали еще более 800 беспилотников

Елена РощинаВторник, 17 октября 2023, 11:56
Армия дронов: на фронт передали еще более 800 беспилотников
Дроны для украинской армии, фото из Facebook Михаила Федорова

Государство передало Силам обороны Украины более 800 беспилотных летательных аппаратов: 500 дронов Mavic, 300 FPV-дронов Phoenix 03 Heavy и 40 ударных коптеров Vampire.

Источник: вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Facebook и в эфире телемарафона новостей

Прямая речь: "Передали на фронт 800+ беспилотников – продолжаем усиливать наших бойцов.

Реклама:

Все БПЛА приобретены по государственной программе "Армия дронов". 500 Мавиков для аэроразведки и корректировки артиллерии. 300 FPV-дронов Phoenix 03 Heavy для поражения пунктов наблюдения, блиндажей и бронетехники. 40 ударных коптеров Vampire для успешной охоты как днем, так и ночью.

Системно отправляем военным беспилотники и ждем новых рекордов от ударных рот Армии дронов".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: В эфире Федоров отметил, что дроны могут поражать различную технику: танки, артиллерию, а также блиндажи, окопы, живую силу врага.

По словам вице-премьера, под Авдеевкой сейчас дроны помогают уничтожать бронированную технику.

Темы: беспилотникиоружиеФедороввойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

Все новости...
беспилотники
Оккупанты заявили, что возле Крыма якобы сбили 8 БПЛА
В Одесской области обломки "Шахедов" повредили школу парусного спорта и плавсредства
Россияне атаковали Украину "Шахедами" и ракетами, все дроны и Х-59 сбили
Последние новости
14:03
фотоБойцы НГУ сбили крылатую ракету из стрелкового оружия во время массированной атаки в пятницу
13:51
В энергосистеме нет дефицита, резервов мощностей достаточно
13:38
обновлено от 12:22Силы ПВО сбили ракету возле Днепра
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
12:44
Цены на нефть упали на 10% в 2023 году
12:34
Художница Морозюк собралась замуж за сына фигуранта коррупционного скандала
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
Все новости...
Реклама: