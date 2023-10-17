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Росіяни вдарили по Херсону: 5 поранених, влучання в житлову зону

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 17 жовтня 2023, 12:07
Росіяни вдарили по Херсону: 5 поранених, влучання в житлову зону
фото з телеграму Прокудіна

Російські військові обстріляли житлову зону та транспортне підприємство в Херсоні, внаслідок чого дістали поранення 5 людей.

Джерело: очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, Херсонська облпрокуратура

Пряма мова: "Окупанти знову обстріляли Херсон. Є влучання у житловій зоні. Деталі – з’ясовуються". 

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Деталі: Пізніше Прокудін повідомив, що внаслідок обстрілу постраждали двоє працівників охоронної фірми, які під час обстрілу знаходилися у службовій автівці. Ще один поранений – 47-річний чоловік – госпіталізований до відділення хірургії з осколковими пораненнями обох гомілок. Стан постраждалого – середньої важкості. 

Близько опівдня Прокудін повідомив про ще одне влучання – на територію транспортного підприємства. Попередньо – одна людина травмована.

 
фото з телеграму Прокудіна

Оновлено: Близько 12:30 Прокудін повідомив, що внаслідок обстрілу транспортного підприємства постраждали двоє працівників: "Це чоловіки віком 52 роки. Вони госпіталізовані з мінно-вибуховими травмами. Триває їх дообстеження".

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Водночас прокуратура повідомляє лише про двох травмованих внаслідок обстрілу міста (одного співробітника охоронної фірми та пораненого через обстріл транспортного підприємства).

Дослівно прокуратура: "Близько 11:10 російські військові вкотре обстріляли місто Херсон. Удар здійснено по району одного з вишів міста. У зоні ураження опинився автомобіль охоронної фірми, водій автотранспорту отримав поранення. Його госпіталізовано. 

Наразі відомо про ще одного травмованого чоловіка, внаслідок обстрілу транспортного підприємства. Дані уточнюються. Пошкоджено будівлю вишу, приватні будинки, автотранспорт".

Теми: Херсонобстрілжертвивоєнні злочини
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