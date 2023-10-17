Россияне ударили по Херсону: 5 раненых, попадание в жилую зону
Российские военные обстреляли жилую зону и транспортное предприятие в Херсоне, в результате чего получили ранения 5 людей.
Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, Херсонская облпрокуратура
Прямая речь: "Оккупанты снова обстреляли Херсон. Есть попадания в жилой зоне. Детали - выясняются".
Детали: Позже Прокудин сообщил, что в результате обстрела пострадали двое работников охранной фирмы, которые во время обстрела находились в служебной машине. Еще один раненый – 47-летний мужчина. Его госпитализировали в отделение хирургии с осколочными ранениями обеих голеней. Состояние пострадавшего - средней тяжести.
Около полудня Прокудин сообщил о еще одном попадании - на территорию транспортного предприятия. Предварительно - один человек травмирован.
Обновлено: Около 12:30 Прокудин сообщил, что в результате обстрела транспортного предприятия пострадали двое работников: "Это мужчины в возрасте 52 лет. Они госпитализированы с минно-взрывными травмами. Продолжается их дообследование".
В то же время прокуратура сообщает только о двух травмированных в результате обстрела города (одного сотрудника охранной фирмы и раненого из-за обстрела транспортного предприятия).
Дословно прокуратура: "Около 11:10 российские военные в очередной раз обстреляли город Херсон. Удар осуществлен по району одного из вузов города. В зоне поражения оказался автомобиль охранной фирмы, водитель автотранспорта получил ранения. Он госпитализирован.
Известно о еще одном травмированном мужчине, в результате обстрела транспортного предприятия. Данные уточняются. Повреждено здание вуза, частные дома, автотранспорт".
Наслідки обстрілу Херсона pic.twitter.com/NJZHqej2cz— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 17, 2023