Россияне ударили по Херсону: 5 раненых, попадание в жилую зону

Российские военные обстреляли жилую зону и транспортное предприятие в Херсоне, в результате чего получили ранения 5 людей.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, Херсонская облпрокуратура

Прямая речь: "Оккупанты снова обстреляли Херсон. Есть попадания в жилой зоне. Детали - выясняются".

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Детали: Позже Прокудин сообщил, что в результате обстрела пострадали двое работников охранной фирмы, которые во время обстрела находились в служебной машине. Еще один раненый – 47-летний мужчина. Его госпитализировали в отделение хирургии с осколочными ранениями обеих голеней. Состояние пострадавшего - средней тяжести.

Около полудня Прокудин сообщил о еще одном попадании - на территорию транспортного предприятия. Предварительно - один человек травмирован.

фото з телеграма Прокудина

Обновлено: Около 12:30 Прокудин сообщил, что в результате обстрела транспортного предприятия пострадали двое работников: "Это мужчины в возрасте 52 лет. Они госпитализированы с минно-взрывными травмами. Продолжается их дообследование".

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В то же время прокуратура сообщает только о двух травмированных в результате обстрела города (одного сотрудника охранной фирмы и раненого из-за обстрела транспортного предприятия).

Дословно прокуратура: "Около 11:10 российские военные в очередной раз обстреляли город Херсон. Удар осуществлен по району одного из вузов города. В зоне поражения оказался автомобиль охранной фирмы, водитель автотранспорта получил ранения. Он госпитализирован.

Известно о еще одном травмированном мужчине, в результате обстрела транспортного предприятия. Данные уточняются. Повреждено здание вуза, частные дома, автотранспорт".