Теракт у Брюсселі вчинив виходець із Тунісу, він помер у лікарні

Затриманий виконавець теракту, який застрелив двох громадян Швеції у центрі Брюсселя ввечері 16 жовтня, помер у лікарні від поранень, отриманих при затриманні.

Джерело: видання Le Soir, яке цитує "Європейська правда"

Деталі: Бельгійські медіа повідомили спершу з посиланням на джерела, що поранений озброєний чоловік, якого поліція нейтралізувала вранці, – Абдесалем Л. та що він помер у реанімації близько 09:30 за місцевим часом.

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Невдовзі прокуратура підтвердила новину.

45-річний Абдесалем – виходець із Тунісу, який останнім часом проживав у столиці Бельгії – Брюсселі.

За першими даними розслідування, він у 2019 році подав заявку на отримання притулку, але приблизно через рік отримав відмову. Попри це, йому вдалося до цього часу залишатися у Бельгії.

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Abdesalem L. Le Soir

За словами міністра юстиції Вінсента ван Квікенборна, чоловік був відомий поліції, крім нелегального перебування в країні, за підозрами у причетності до торгівлі людьми та "створенні загрози для нацбезпеки".

У 2016 році іноземні правоохоронні органи передали Бельгії інформацію про те, що Абдесалем має радикальні погляди і схильний до того, щоб стати джихадистом. За словами міністра, на той час таких повідомлень було дуже багато і це не було чимось винятковим.

Відносно нещодавно на Абдесалема поскаржилася людина з центру для біженців, якій він за щось погрожував. Ця особа повідомила, що у рідному Тунісі чоловіка нібито переслідували за терористичні акти. Перевірка не підтвердила це, хоч і засвідчила, що Абдесалем мав інші проблеми з законом.

Міністр юстиції каже, що бельгійські органи не бачили ознак того, що чоловік становить безпосередню загрозу.

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