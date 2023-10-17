Теракт у Брюсселі вчинив виходець із Тунісу, він помер у лікарні
Затриманий виконавець теракту, який застрелив двох громадян Швеції у центрі Брюсселя ввечері 16 жовтня, помер у лікарні від поранень, отриманих при затриманні.
Джерело: видання Le Soir, яке цитує "Європейська правда"
Деталі: Бельгійські медіа повідомили спершу з посиланням на джерела, що поранений озброєний чоловік, якого поліція нейтралізувала вранці, – Абдесалем Л. та що він помер у реанімації близько 09:30 за місцевим часом.
Невдовзі прокуратура підтвердила новину.
45-річний Абдесалем – виходець із Тунісу, який останнім часом проживав у столиці Бельгії – Брюсселі.
За першими даними розслідування, він у 2019 році подав заявку на отримання притулку, але приблизно через рік отримав відмову. Попри це, йому вдалося до цього часу залишатися у Бельгії.
За словами міністра юстиції Вінсента ван Квікенборна, чоловік був відомий поліції, крім нелегального перебування в країні, за підозрами у причетності до торгівлі людьми та "створенні загрози для нацбезпеки".
У 2016 році іноземні правоохоронні органи передали Бельгії інформацію про те, що Абдесалем має радикальні погляди і схильний до того, щоб стати джихадистом. За словами міністра, на той час таких повідомлень було дуже багато і це не було чимось винятковим.
Відносно нещодавно на Абдесалема поскаржилася людина з центру для біженців, якій він за щось погрожував. Ця особа повідомила, що у рідному Тунісі чоловіка нібито переслідували за терористичні акти. Перевірка не підтвердила це, хоч і засвідчила, що Абдесалем мав інші проблеми з законом.
Міністр юстиції каже, що бельгійські органи не бачили ознак того, що чоловік становить безпосередню загрозу.
Передісторія:
- Ввечері 16 жовтня у Брюсселі сталася стрілянина, під час якої чоловіків застрелив двох людей. Як з’ясувалося, нападник вигукував "Аллах акбар" і був симпатиком ІДІЛ. Двоє загиблих виявилися шведськими футбольними фанатами. Схоже, що нападник умисно стріляв у них. Чоловік прибув на місце події і втік звідти на скутері.
- Вранці підозрюваного затримали в одному з районів столиці, під час затримання він отримав серйозні поранення.
- Франція, де у п'ятницю теж стався ісламістський теракт і також оголошено найвищий рівень терористичної загрози, після випадку у Брюсселі посилила охорону кордонів.