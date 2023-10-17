Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Теракт у Брюсселі вчинив виходець із Тунісу, він помер у лікарні

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 17 жовтня 2023, 12:20
Теракт у Брюсселі вчинив виходець із Тунісу, він помер у лікарні
Abdesalem L., lesoir.be

Затриманий виконавець теракту, який застрелив двох громадян Швеції у центрі Брюсселя ввечері 16 жовтня, помер у лікарні від поранень, отриманих при затриманні.

Джерело: видання Le Soir, яке цитує "Європейська правда"

Деталі: Бельгійські медіа повідомили спершу з посиланням на джерела, що поранений озброєний чоловік, якого поліція нейтралізувала вранці, – Абдесалем Л. та що він помер у реанімації близько 09:30 за місцевим часом.

Реклама:

Невдовзі прокуратура підтвердила новину. 

45-річний Абдесалем – виходець із Тунісу, який останнім часом проживав у столиці Бельгії – Брюсселі.

За першими даними розслідування, він у 2019 році подав заявку на отримання притулку, але приблизно через рік отримав відмову. Попри це, йому вдалося до цього часу залишатися у Бельгії. 

ВІДЕО ДНЯ
Abdesalem L.
Abdesalem L.
Le Soir

За словами міністра юстиції Вінсента ван Квікенборна, чоловік був відомий поліції, крім нелегального перебування в країні, за підозрами у причетності до торгівлі людьми та "створенні загрози для нацбезпеки". 

У 2016 році іноземні правоохоронні органи передали Бельгії інформацію про те, що Абдесалем має радикальні погляди і схильний до того, щоб стати джихадистом. За словами міністра, на той час таких повідомлень було дуже багато і це не було чимось винятковим. 

Відносно нещодавно на Абдесалема поскаржилася людина з центру для біженців, якій він за щось погрожував. Ця особа повідомила, що у рідному Тунісі чоловіка нібито переслідували за терористичні акти. Перевірка не підтвердила це, хоч і засвідчила, що Абдесалем мав інші проблеми з законом.  

Міністр юстиції каже, що бельгійські органи не бачили ознак того, що чоловік становить безпосередню загрозу. 

Передісторія: 

  • Ввечері 16 жовтня у Брюсселі сталася стрілянина, під час якої чоловіків застрелив двох людей. Як з’ясувалося, нападник вигукував "Аллах акбар" і був симпатиком ІДІЛ. Двоє загиблих виявилися шведськими футбольними фанатами. Схоже, що нападник умисно стріляв у них. Чоловік прибув на місце події і втік звідти на скутері.  
  • Вранці підозрюваного затримали в одному з районів столиці, під час затримання він отримав серйозні поранення. 
  • Франція, де у п'ятницю теж стався ісламістський теракт і також оголошено найвищий рівень терористичної загрози, після випадку у Брюсселі посилила охорону кордонів

Теми: теракттероризмБельгіяіслам
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ХАМАС відпустить всіх заручників-росіян, бо Росія – це "найближчі друзі"

Колишній віцепрезидент США знявся з президентських перегонів

Заступника голови Нацполіції відсторонено до завершення слідства – міністр

фото, відеоНегода у Києві: зросла кількість постраждалих, пошкоджено найбільший прапор

Ердоган на пропалестинському мітингу порівняв загиблих у Газі з жертвами війни РФ проти України

США про операцію в Газі: Не проводимо "червоних ліній" для Ізраїлю

Усі новини...
теракт
У Брюсселі затримали підозрюваного у теракті, він у реанімації
Франція посилює охорону кордонів після теракту в Брюсселі
Франція переходить у режим підвищеної терористичної загрози через напад у школі
Останні новини
05:51
Помер зірка серіалу "Друзі"
05:10
У Херсоні пролунали потужні вибухи
04:23
На Хмельниччині ППО спрацювала відмінно – влада
03:55
ОновленоВ частині областей була оголошена повітряна тривога через ударні безпілотники
03:38
відеоУ Краснодарському краї Росії безпілотник атакував нафтопереробний завод
03:18
Російські військові використовують новий безпілотник, який автономно ідентифікує цілі – ISW
03:23
ХАМАС відпустить всіх заручників-росіян, бо Росія – це "найближчі друзі"
03:03
Україна перейшла на "зимовий" час
02:45
Російські інструктори готують операторів БпЛА у Білорусі
01:58
У Росії заявили, що збили над Кримом 36 безпілотників
Усі новини...
Реклама: