Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Теракт у Брюсселі вчинив виходець із Тунісу, він помер у лікарні

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 17 жовтня 2023, 12:20
Теракт у Брюсселі вчинив виходець із Тунісу, він помер у лікарні
Abdesalem L., lesoir.be

Затриманий виконавець теракту, який застрелив двох громадян Швеції у центрі Брюсселя ввечері 16 жовтня, помер у лікарні від поранень, отриманих при затриманні.

Джерело: видання Le Soir, яке цитує "Європейська правда"

Деталі: Бельгійські медіа повідомили спершу з посиланням на джерела, що поранений озброєний чоловік, якого поліція нейтралізувала вранці, – Абдесалем Л. та що він помер у реанімації близько 09:30 за місцевим часом.

Реклама:

Невдовзі прокуратура підтвердила новину. 

45-річний Абдесалем – виходець із Тунісу, який останнім часом проживав у столиці Бельгії – Брюсселі.

За першими даними розслідування, він у 2019 році подав заявку на отримання притулку, але приблизно через рік отримав відмову. Попри це, йому вдалося до цього часу залишатися у Бельгії. 

ВІДЕО ДНЯ
Abdesalem L.
Abdesalem L.
Le Soir

За словами міністра юстиції Вінсента ван Квікенборна, чоловік був відомий поліції, крім нелегального перебування в країні, за підозрами у причетності до торгівлі людьми та "створенні загрози для нацбезпеки". 

У 2016 році іноземні правоохоронні органи передали Бельгії інформацію про те, що Абдесалем має радикальні погляди і схильний до того, щоб стати джихадистом. За словами міністра, на той час таких повідомлень було дуже багато і це не було чимось винятковим. 

Відносно нещодавно на Абдесалема поскаржилася людина з центру для біженців, якій він за щось погрожував. Ця особа повідомила, що у рідному Тунісі чоловіка нібито переслідували за терористичні акти. Перевірка не підтвердила це, хоч і засвідчила, що Абдесалем мав інші проблеми з законом.  

Міністр юстиції каже, що бельгійські органи не бачили ознак того, що чоловік становить безпосередню загрозу. 

Передісторія: 

  • Ввечері 16 жовтня у Брюсселі сталася стрілянина, під час якої чоловіків застрелив двох людей. Як з’ясувалося, нападник вигукував "Аллах акбар" і був симпатиком ІДІЛ. Двоє загиблих виявилися шведськими футбольними фанатами. Схоже, що нападник умисно стріляв у них. Чоловік прибув на місце події і втік звідти на скутері.  
  • Вранці підозрюваного затримали в одному з районів столиці, під час затримання він отримав серйозні поранення. 
  • Франція, де у п'ятницю теж стався ісламістський теракт і також оголошено найвищий рівень терористичної загрози, після випадку у Брюсселі посилила охорону кордонів

Теми: теракттероризмБельгіяіслам
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Усі новини...
теракт
У Брюсселі затримали підозрюваного у теракті, він у реанімації
Франція посилює охорону кордонів після теракту в Брюсселі
Франція переходить у режим підвищеної терористичної загрози через напад у школі
Останні новини
16:59
Міськрада позбавила Брежнєва звання "Почесного громадянина Дніпра"
16:54
Черкаському митрополиту УПЦ МП, який заперечував агресію РФ, пом’якшили запобіжний захід
16:47
Щодня з України виїжджає близько 6 тисяч чоловіків призовного віку через західний кордон
16:42
Вдалося запобігти руйнуванню перегону між станціями "Деміївська" та "Либідська" - КМДА
16:41
Естонія та ще 9 країн запустили Талліннський механізм для кібердопомоги Україні
16:35
Скіфи носили стріли у сумках, виготовлених з людської шкіри – дослідження
16:25
У Києві 19 грудня зафіксували температурний рекорд
16:23
"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії
16:19
Близько 12% видів птахів вимерли через людську діяльність – вчені
16:15
"Укрзалізниця" призупинила рух поїздів на Перемишль через аварію в Польщі
Усі новини...
Реклама: