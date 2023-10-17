Теракт в Брюсселе совершил выходец из Туниса, он скончался в больнице
Задержанный исполнитель теракта, который застрелил двух граждан Швеции в центре Брюсселя вечером 16 октября, умер в больнице от ранений, полученных при задержании.
Источник: издание "Le Soir", которое цитирует "Европейская правда"
Детали: Бельгийские медиа сообщили сначала со ссылкой на источники, что раненый вооруженный мужчина, которого полиция нейтрализовала утром, – Абдесалем Л. и что он умер в реанимации около 09:30 по местному времени.
Вскоре прокуратура подтвердила новость.
45-летний Абдесалем – выходец из Туниса, который в последнее время проживал в столице Бельгии – Брюсселе.
По первым данным расследования, он в 2019 году подал заявку на получение убежища, но примерно через год получил отказ. Несмотря на это, ему удалось до сих пор оставаться в Бельгии.
По словам министра юстиции Винсента ван Квикенборна, мужчина был известен полиции, кроме нелегального пребывания в стране, по подозрениям в причастности к торговле людьми и "создании угрозы для нацбезопасности".
В 2016 году иностранные правоохранительные органы передали Бельгии информацию о том, что Абдесалем имеет радикальные взгляды и склонен к тому, чтобы стать джихадистом. По словам министра, в то время таких сообщений было очень много и это не было чем-то исключительным.
Относительно недавно на Абдесалема пожаловался человек из центра для беженцев, которому он за что-то угрожал. Этот человек сообщил, что в родном Тунисе мужчину якобы преследовали за террористические акты. Проверка не подтвердила это, хотя и показала, что Абдесалем имел другие проблемы с законом.
Министр юстиции говорит, что бельгийские органы не видели признаков того, что мужчина представляет непосредственную угрозу.
Предыстория:
- Вечером 16 октября в Брюсселе произошла стрельба, во время которой мужчина застрелил двух человек. Как выяснилось, нападавший выкрикивал "Аллах акбар" и является сторонником ИГИЛ. Двое погибших от рук террориста оказались шведскими футбольными фанатами. Похоже, нападающий умышленно стрелял в них. Мужчина прибыл на место происшествия и уехал оттуда на скутере.
- Утром подозреваемого задержали в одном из районов бельгийской столицы, во время задержания он получил серьезные ранения.
- Франция, где в пятницу тоже произошел исламистский теракт и также объявлен наивысший уровень террористической угрозы, после случая в Брюсселе усиливает охрану границ.