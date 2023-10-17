Теракт в Брюсселе совершил выходец из Туниса, он скончался в больнице

Задержанный исполнитель теракта, который застрелил двух граждан Швеции в центре Брюсселя вечером 16 октября, умер в больнице от ранений, полученных при задержании.

Источник: издание "Le Soir", которое цитирует "Европейская правда"

Детали: Бельгийские медиа сообщили сначала со ссылкой на источники, что раненый вооруженный мужчина, которого полиция нейтрализовала утром, – Абдесалем Л. и что он умер в реанимации около 09:30 по местному времени.

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Вскоре прокуратура подтвердила новость.

45-летний Абдесалем – выходец из Туниса, который в последнее время проживал в столице Бельгии – Брюсселе.

По первым данным расследования, он в 2019 году подал заявку на получение убежища, но примерно через год получил отказ. Несмотря на это, ему удалось до сих пор оставаться в Бельгии.

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Abdesalem L. Le Soir

По словам министра юстиции Винсента ван Квикенборна, мужчина был известен полиции, кроме нелегального пребывания в стране, по подозрениям в причастности к торговле людьми и "создании угрозы для нацбезопасности".

В 2016 году иностранные правоохранительные органы передали Бельгии информацию о том, что Абдесалем имеет радикальные взгляды и склонен к тому, чтобы стать джихадистом. По словам министра, в то время таких сообщений было очень много и это не было чем-то исключительным.

Относительно недавно на Абдесалема пожаловался человек из центра для беженцев, которому он за что-то угрожал. Этот человек сообщил, что в родном Тунисе мужчину якобы преследовали за террористические акты. Проверка не подтвердила это, хотя и показала, что Абдесалем имел другие проблемы с законом.

Министр юстиции говорит, что бельгийские органы не видели признаков того, что мужчина представляет непосредственную угрозу.

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