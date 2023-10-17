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Європарламент підтримав виділення Україні 50 млрд євро на наступні 4 роки

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 17 жовтня 2023, 14:54
Європарламент підтримав виділення Україні 50 млрд євро на наступні 4 роки
Будівля Європарламенту, фото Getty Images

Європейський парламент 17 жовтня підтримав ініціативу Єврокомісії щодо створення Фонду допомоги Україні на суму 50 мільярдів євро.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Європарламенту

Деталі: За відповідну пропозицію віддали 512 голоси "за", ще 45 проголосували "проти" і 63 утрималися.

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Переговори з країнами-членами ЄС можуть розпочатися щойно Рада ЄС узгодить спільну позицію.

Йдеться про новий інструмент Ukraine Facility, на який закладають 50 млрд євро на 2024-2027 роки у вигляді грантів та позик на підтримку відновлення, відбудови та модернізації України. Таку пропозицію внесла Єврокомісія у червні 2023 року. 

Одна з ключових вимог євродепутатів – використання заморожених російських активів для відбудови України. Також це запобіжники від корупції, шахрайства та інших порушень у використанні європейських коштів в Україні. Серед іншого, депутати наголошували, що фінансування не мають отримувати компанії з олігархічним впливом. 

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Під час розгляду у комітетах у проєкт внесли деякі зміни для більшої прозорості. Зокрема, це передбачає створення окремого сайту про кошти, виділені Україні на конкретні цілі, та кроки, які зі свого боку здійснила Україна, щоб отримати допомогу. Євродепутати хочуть, щоби внески від третіх країн і міжнародних установ також публікувалися. 

Програма для України на 50 млрд євро є частиною перегляду довгострокового бюджету ЄС у зв'язку з низкою кризових подій, що сталися після 2021 року. Євродепутати вважають, що цей інструмент потрібно схвалити якнайшвидше, у рамках загального перегляду бюджету, щоби із завершенням поточного календарного року мати зрозуміле джерело фінансування для підтримки України. Його мають включити також у річний бюджет 2024 року, перемовини про який будуть вести у листопаді. 

За інформацією ЗМІ, Угорщина хоче розділити цей пакет підтримки і пропонує початково погодити 25 млрд євро.

Передісторія:

  • У червні 2023 року Єврокомісія запропонувала створити спеціальний інструмент Ukraine Facility з бюджетом до 50 млрд євро на період з 2024 по 2027 рік у формі грантів та кредитів.
  • Цей фонд замінить двосторонню підтримку, яку наразі надає ЄС в рамках Інструменту сусідства, розвитку та міжнародного співробітництва "Глобальна Європа" (NDICI) та програми MFA+ на суму 18 млрд євро, термін дії якої закінчується наприкінці 2023 року. 

Теми: ЄвропарламентЄСдопомога Українігроші
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