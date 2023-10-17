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Европарламент поддержал выделение Украине 50 млрд евро на следующие 4 года

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 17 октября 2023, 14:54
Европарламент поддержал выделение Украине 50 млрд евро на следующие 4 года
Здание Европарламента, фото Getty Images

Европейский парламент 17 октября поддержал инициативу Еврокомиссии по созданию Фонда помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Европарламента

Детали: За соответствующее предложение отдали 512 голосов "за", еще 45 депутатов проголосовали "против" и 63 воздержались.

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Далее по процедуре для принятия окончательного решения должны начаться переговоры со странами-членами ЕС. Это произойдет, как только Совет ЕС согласует общую позицию.

Речь идет о новом инструменте Ukraine Facility, на который закладывают 50 млрд евро на 2024-2027 годы в виде грантов и займов на поддержку восстановления, восстановления и модернизации Украины. Такое предложение внесла Еврокомиссия в июне 2023 года.

Одно из ключевых требований евродепутатов – использование замороженных российских активов для восстановления Украины. Также это предохранители от коррупции, мошенничества и других нарушений в использовании европейских средств в Украине. Среди прочего, депутаты отмечали, что финансирование не должны получать компании с олигархическим влиянием.

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При рассмотрении в комитетах в проект внесли некоторые изменения для большей прозрачности. В частности, это предусматривает создание отдельного сайта о средствах, выделенных Украине на конкретные цели, и шаги, которые со своей стороны осуществила Украина, чтобы получить помощь. Евродепутаты хотят, чтобы взносы от третьих стран и международных учреждений также публиковались.

Программа для Украины на 50 млрд евро является частью пересмотра долгосрочного бюджета ЕС в связи с рядом кризисных событий, произошедших после 2021 года. Евродепутаты считают, что этот инструмент нужно одобрить как можно быстрее, в рамках общего пересмотра бюджета, чтобы с завершением текущего календарного года иметь понятный источник финансирования для поддержки Украины. Его должны включить также в годовой бюджет 2024 года, переговоры о котором будут вестись в ноябре.

По информации СМИ, Венгрия хочет разделить этот пакет поддержки и предлагает изначально согласовать 25 млрд евро.

Предыстория:

  • В июне 2023 года Еврокомиссия предложила создать специальный инструмент Ukraine Facility с бюджетом до 50 млрд евро на период с 2024 по 2027 год в форме грантов и кредитов.
  • Этот фонд заменит двустороннюю поддержку, которую сейчас предоставляет ЕС в рамках Инструмента соседства, развития и международного сотрудничества "Глобальная Европа" (NDICI) и программы MFA+ на сумму 18 млрд евро, срок действия которой истекает в конце 2023 года.

Темы: ЕвропарламентЕСпомощь Украинеденьги
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