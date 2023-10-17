Білецький: За БПЛА оперативно-тактичного класу росіяни набагато попереду нас

Командир Третьої штурмової бригади, засновник "Азову", екснардеп Андрій Білецький зазначає, що російські окупанти мають перевагу у використанні безпілотних систем оперативно-тактичного класу.

Джерело: Білецький в інтерв'ю "Українській правді"

Деталі: За словами командира, Сили оборони мають перевагу у використанні FPV-дронів, водночас велика кількість у ворога безпілотних апаратів оперативно-тактичного рівня залишається проблемою для СОУ. Білецький розповів, як саме дошкуляють БПЛА типу "Орлан" та "Ланцет" українським бійцям.

Реклама:

Пряма мова: "Дивіться, найбільша наша проблема це те, що по безпілотних системах оперативно-тактичного класу росіяни набагато попереду нас.

В першу чергу, я кажу про "Орлан", бо це велика проблема для нас. Проблема з багатьох причин – це арткоригування, різні типи розвідки, бо це і комплекс радіоелектронної розвідки. Якісно глушити "Орлан" нам не вдається. Його, безумовно, можна збивати – і Стрілою-10, і, наприклад, більш складними комплексами типу ТОР.

Але ППО у нас, як відомо, має значний дефіцит, особливо фронтове ППО. Цей БПЛА – це величезна проблема. Тому що вдень, вночі інколи в полосі бригади може висіти 11 "Орланів".

ВІДЕО ДНЯ

Що таке "висить Орлан"? Це значить, що твоя артилерія не працює. Це значить, що твій наступ на бронетехніці або скільки-небудь серйозними групами, взводами неможливий.

Це значить, що ти не можеш довезти БК на позиції ніяк. Ти не можеш проводити інженерні роботи, рити капоніри, будувати бліндажі. Я мав досвід використання майже всіх типів західних зразків БПЛА та "Лелеки". Безумовно, "Орлан" ефективніший.

Друга проблема – це "Ланцет", які вони активно використовують і на який теж поки що нормальної протидії не знайдено. Абсолютна більшість артилерійських систем вражаються "Ланцетом". Це дешево, це достатньо високоточно, наскільки мені відомо, вони оцінюють приблизно до третини вильотів як успішні.

У чому ми сильніші? Це контроль безпосередньо лінії бойового зіткнення. Тобто у нас величезна кількість мавіків, у першу чергу, поки що. Все ще за рахунок волонтерів. Плюс у нас є "Старлінк", це дає нам в цьому плані значно більше можливостей. Але от за безпілотниками вищого класу в росіян величезна поки що перевага".