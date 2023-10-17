Билецкий: По БПЛА оперативно-тактического класса россияне намного впереди нас

Командир Третьей штурмовой бригады, основатель "Азова", экс-нардеп Андрей Билецкий отмечает, что российские оккупанты имеют преимущество в использовании беспилотных систем оперативно-тактического класса.

Источник: Билецкий в интервью "Украинской правде"

Детали: По словам командира, Силы обороны имеют преимущество в использовании FPV-дронов, в то же время большое количество у врага беспилотных аппаратов оперативно-тактического уровня остается проблемой для СОУ. Билецкий рассказал, чем именно мешают БПЛА типа "Орлан" и "Ланцет" украинским бойцам.

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Прямая речь: "Смотрите, самая большая наша проблема это то, что по беспилотным системам оперативно-тактического класса россияне намного впереди нас.

В первую очередь, я говорю об "Орлане", потому что это большая проблема для нас. Проблема по многим причинам - это арткорректировка, различные типы разведки, потому что это и комплекс радиоэлектронной разведки. Качественно глушить "Орлан" нам не удается. Его, безусловно, можно сбивать - и Стрелой-10, и, например, более сложными комплексами типа ТОР.

Но ПВО у нас, как известно, имеет значительный дефицит, особенно фронтовое ПВО. Этот БПЛА - это огромная проблема. Потому что днем, ночью иногда в полосе бригады может висеть 11 "Орланов".

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Что такое "висит Орлан"? Это значит, что твоя артиллерия не работает. Это значит, что твое наступление на бронетехнике или сколько-нибудь серьезными группами, взводами невозможно.

Это значит, что ты не можешь довезти БК на позиции никак. Ты не можешь проводить инженерные работы, рыть капониры, строить блиндажи. У меня был опыт использования почти всех типов западных образцов БПЛА и "Лелеки". Безусловно, "Орлан" эффективнее.

Вторая проблема - это "Ланцет", которые они активно используют и на который тоже пока нормального противодействия не найдено. Абсолютное большинство артиллерийских систем поражаются "Ланцетом". Это дешево, это достаточно высокоточно, насколько мне известно, они оценивают примерно до трети вылетов как успешные.

В чем мы сильнее? Это контроль непосредственно линии боевого соприкосновения. То есть у нас огромное количество мавиков, в первую очередь, пока что. Все еще за счет волонтеров. Плюс у нас есть "Старлинк", это дает нам в этом плане значительно больше возможностей. Но вот по беспилотникам высшего класса у россиян огромное пока преимущество".