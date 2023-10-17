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Шольц летить до Ізраїлю: застеріг Іран та "Хезболлу" від втручання у конфлікт

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 17 жовтня 2023, 16:16
Шольц летить до Ізраїлю: застеріг Іран та Хезболлу від втручання у конфлікт
Олаф Шольц, фото: Getty Images

Канцлер ФРН Олаф Шольц перед відльотом до Ізраїлю застеріг владу Ірану, а також підтримуваний Тегераном ліванський радикальний рух "Хезболла" від втручання у конфлікт.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на DW

Пряма мова Шольца: "Ми, федеральний уряд, спільно з нашими союзниками робимо все можливе, щоб запобігти подальшому загостренню цього конфлікту".

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Деталі: За словами Шольца, "наша зустріч необхідна для того, щоб сформувати спільне розуміння ситуації на Близькому Сході".

"У нас спільна мета. Ми хочемо уникнути пожежі та ширшої війни в регіоні", – сказав канцлер.

Що було раніше:

ВІДЕО ДНЯ
  • Ліванський рух "Хезболла" підтримав напад ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня, внаслідок якого загинули понад 1400 людей. Протягом наступного тижня "Хезболла" здійснював обстріли Ізраїлю з південних районів Лівану, Армія оборони Ізраїлю завдавала ударів у відповідь.
  • Влада Ірану також відкрито підтримує дії ХАМАС. Тегеран зробив публічні попередження та направив Ізраїлю каналами ООН послання, в якому поінформував, що може втрутитися в конфлікт, якщо Ізраїль продовжить кампанію зі знищення ХАМАС у секторі Гази.
  • Раніше стало відомо, що група американських конгресменів вимагає від адміністрації президента США Джо Байдена запровадити санкції проти Ірану за його роль у підтримці терористичного угруповання ХАМАС після жорстокого нападу на Ізраїль.

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Теми: ШольцІзраїльБлизький Схід
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