Шольц летит в Израиль: предостерег Иран и "Хезболлу" от вмешательства в конфликт

Канцлер ФРГ Олаф Шольц перед отлетом в Израиль предостерег власти Ирана, а также поддерживаемое Тегераном ливанское радикальное движение "Хезболла" от вмешательства в конфликт.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на DW

Прямая речь Шольца: "Мы, федеральное правительство, совместно с нашими союзниками делаем все возможное, чтобы предотвратить дальнейшее обострение этого конфликта".

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Детали: По словам Шольца, "наша встреча необходима для того, чтобы сформировать общее понимание ситуации на Ближнем Востоке".

"У нас общая цель. Мы хотим избежать пожара и более широкой войны в регионе", - сказал канцлер.

Что предшествовало:

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Ливанское движение "Хезболла" поддержало нападение ХАМАС на Израиль 7 октября, в результате которого погибли более 1400 человек. В течение следующей недели движение "Хезболла" осуществляло обстрелы Израиля из южных районов Ливана, армия обороны Израиля наносила ответные удары.

Власти Ирана также открыто поддерживают действия ХАМАС. Тегеран сделал публичные предупреждения и направил Израилю по каналам ООН послание, в котором проинформировал, что может вмешаться в конфликт, если Тель-Авив продолжит кампанию по уничтожению ХАМАС в секторе Газа.

Ранее стало известно, что группа американских конгрессменов требует от администрации президента США Джо Байдена ввести санкции против Ирана за его роль в поддержке террористической группировки ХАМАС после жестокого нападения на Израиль.

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