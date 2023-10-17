Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Шольц летит в Израиль: предостерег Иран и "Хезболлу" от вмешательства в конфликт

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 17 октября 2023, 16:16
Шольц летит в Израиль: предостерег Иран и Хезболлу от вмешательства в конфликт
Олаф Шольц, фото: Getty Images

Канцлер ФРГ Олаф Шольц перед отлетом в Израиль предостерег власти Ирана, а также поддерживаемое Тегераном ливанское радикальное движение "Хезболла" от вмешательства в конфликт.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на DW

Прямая речь Шольца: "Мы, федеральное правительство, совместно с нашими союзниками делаем все возможное, чтобы предотвратить дальнейшее обострение этого конфликта".

Реклама:

Детали: По словам Шольца, "наша встреча необходима для того, чтобы сформировать общее понимание ситуации на Ближнем Востоке".

"У нас общая цель. Мы хотим избежать пожара и более широкой войны в регионе", - сказал канцлер.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ливанское движение "Хезболла" поддержало нападение ХАМАС на Израиль 7 октября, в результате которого погибли более 1400 человек. В течение следующей недели движение "Хезболла" осуществляло обстрелы Израиля из южных районов Ливана, армия обороны Израиля наносила ответные удары.
  • Власти Ирана также открыто поддерживают действия ХАМАС. Тегеран сделал публичные предупреждения и направил Израилю по каналам ООН послание, в котором проинформировал, что может вмешаться в конфликт, если Тель-Авив продолжит кампанию по уничтожению ХАМАС в секторе Газа.
  • Ранее стало известно, что группа американских конгрессменов требует от администрации президента США Джо Байдена ввести санкции против Ирана за его роль в поддержке террористической группировки ХАМАС после жестокого нападения на Израиль.

Читайте такжеКак теракты в Израиле меняют политику ЕС в отношении региона и что делать Украине

Темы: ШольцИзраильБлижний Восток
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США заявили о "повышенном риске" распространения конфликта на Ближнем Востоке

видеоНПЗ в Краснодарском крае России был атакован 2 дронами СБУ – источник

Пограничники сбили российский самолет возле Авдеевки

Транзит российского газа через Украину прекратится после 2024 года

Президент Ирана: Израиль перешел красные линии

видеоНакануне боя с Усиком Фьюри едва не проиграл экс-чемпиону UFC

Все новости...
Шольц
СМИ: Шольц планирует визит в Израиль
Более половины немцев поддерживают решение Шольца пока не давать Украине ракеты Taurus
Зеленский встретился с Шольцом
Последние новости
19:24
В Лондоне после пропалестинского марша задержали двух женщин
19:09
Россияне вели безуспешные штурмовые действия на нескольких направлениях – Генштаб
19:03
На Мальте обсудили проведение учредительного Глобального саммита мира
18:46
США заявили о "повышенном риске" распространения конфликта на Ближнем Востоке
18:31
В РФ пригрозили конфисковать активы ЕС, если замороженные средства передадут Украине
18:18
видеоВ российской Республике Коми горят резервуары с нефтью
18:08
видеоНПЗ в Краснодарском крае России был атакован 2 дронами СБУ – источник
17:53
В Украине уже создано 70 индустриальных парков - Шмыгаль
17:45
Россияне атаковали Херсон из артиллерии, есть пострадавшие
17:29
Греция думает создать морской гуманитарный коридор для Газы - СМИ
Все новости...
Реклама: