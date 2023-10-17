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Білецький: Якщо ми плануємо перемагати, нам потрібен асиметричний шлях

Севгіль Мусаєва, Валентина РоманенкоВівторок, 17 жовтня 2023, 16:53
Білецький: Якщо ми плануємо перемагати, нам потрібен асиметричний шлях
українські воїни на навчаннях. фото Генштабу

На думку командира Третьої штурмової бригади Андрія Білецького, щоб здобути перевагу над погано підготовленим, але чисельнішим противником, українська армія має зосередитися на професіоналізації особового складу, якісній підготовці людей та впровадженні нових тактик і технологій.

Джерело: Білецький в інтерв'ю "Українській правді"

Деталі: УП поцікавилась, що потрібно зробити Україні, щоб виграти війну проти Російської Федерації, повномасштабна фаза якої триває вже понад 1,5 роки.

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Як пояснює Білецький, незважаючи на стандарти НАТО, українська армія в багатьох речах – це пострадянська структура. Вона протистоїть теж постсовковій армії РФ, яка має свої слабкі та сильні сторони.

За словами командира, до прикладу, слабкість росіської сторони, що їхня сухопутна компонента ніколи не буде високоякісною, тому що вона просто не встигає навчитися і професіоналізуватися.

"Тобто вони воюють дуже поганим людським матеріалом, який ще й абсолютно непрофесійний. Це з одного боку. А з іншого боку, в них цього матеріалу, скажімо ввічливо, багато", – зазначає Білецький.

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Тож, якщо українці будуть воювати невишколеними, погано мотивованими частинами проти російських невишколених погано мотивованих частин, то раніше чи пізніше росіяни нас переламають по елементарній причині – тому що їх просто більше, додає він.

Пряма мова: "Якщо ми плануємо перемагати, нам потрібен асиметричний шлях. Якимось чином же спартанці домінували в регіоні Егейського моря, вигравали Перську війну, маючи 4 тисячі вільних громадян проти десятків тисяч в інших полісах або державах? Чому? Через якість бойової підготовки, професіоналізм армії, полководців.

Зараз для України надзвичайно важливе питання – це професіоналізація, підняття рівня бойової підготовки, перепідготовки, просування нових технологій, нових тактик, дуже швидкої перепідготовки людей".

Детальніше про Бахмутську кампанію, яка триває вже понад 11 місяців, переваги росіян, західні навчання та можливість деокупації Маріуполя, читайте або дивіться в інтерв'ю УП.

Теми: Білецькийвійна
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