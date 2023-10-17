Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Билецкий: Если мы планируем побеждать, нам нужен асимметричный путь

Севгиль Мусаева, Валентина РоманенкоВторник, 17 октября 2023, 16:53
Билецкий: Если мы планируем побеждать, нам нужен асимметричный путь
украинские воины на учениях. фото Генштаба

По мнению командира Третьей штурмовой бригады Андрея Билецкого, чтобы получить преимущество над плохо подготовленным, но более многочисленным противником, украинская армия должна сосредоточиться на профессионализации личного состава, качественной подготовке людей и внедрении новых тактик и технологий.

Источник: Билецкий в интервью "Украинской правде"

Детали: УП поинтересовалась, что нужно сделать Украине, чтобы выиграть войну против Российской Федерации, полномасштабная фаза которой продолжается уже более 1,5 года.

Реклама:

Как объясняет Билецкий, несмотря на стандарты НАТО, украинская армия во многих вещах - это постсоветская структура. Она противостоит тоже постсовковой армии РФ, которая имеет свои слабые и сильные стороны.

По словам командира, к примеру, слабость российской стороны, что их сухопутная компонента никогда не будет высококачественной, потому что она просто не успевает научиться и профессионализироваться.

"То есть они воюют очень плохим человеческим материалом, который еще и абсолютно непрофессионален. Это с одной стороны. А с другой стороны, у них этого материала, скажем так вежливо, много", - отмечает Билецкий.

ВИДЕО ДНЯ

Поэтому, если украинцы будут воевать невышколенными, плохо мотивированными частями против российских невышколенных плохо мотивированных частей, то рано или поздно россияне нас переломают по элементарной причине - потому что их просто больше, добавляет он.

Прямая речь: "Если мы планируем побеждать, нам нужен асимметричный путь. Каким-то образом же спартанцы доминировали в регионе Эгейского моря, выигрывали Персидскую войну, имея 4 тысячи свободных граждан против десятков тысяч в других полисах или государствах? Почему? Из-за качества боевой подготовки, профессионализма армии, полководцев.

Сейчас для Украины чрезвычайно важный вопрос - это профессионализация, поднятие уровня боевой подготовки, переподготовки, продвижение новых технологий, новых тактик, очень быстрой переподготовки людей".

Подробнее о Бахмутской кампании, которая длится уже более 11 месяцев, преимуществах россиян, западных учениях и возможности деоккупации Мариуполя, читайте или смотрите в интервью УП.

Темы: Билецкийвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

Все новости...
Билецкий
Билецкий: По БПЛА оперативно-тактического класса россияне намного впереди нас
Билецкий: Регулярным войскам России в прямом смысле слова конец
Билецкий рассказал о самом сложном противнике, с которым "рубились" под Андреевкой
Последние новости
14:03
фотоБойцы НГУ сбили крылатую ракету из стрелкового оружия во время массированной атаки в пятницу
13:51
В энергосистеме нет дефицита, резервов мощностей достаточно
13:38
обновлено от 12:22Силы ПВО сбили ракету возле Днепра
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
12:44
Цены на нефть упали на 10% в 2023 году
12:34
Художница Морозюк собралась замуж за сына фигуранта коррупционного скандала
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
Все новости...
Реклама: