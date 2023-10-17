Билецкий: Если мы планируем побеждать, нам нужен асимметричный путь
По мнению командира Третьей штурмовой бригады Андрея Билецкого, чтобы получить преимущество над плохо подготовленным, но более многочисленным противником, украинская армия должна сосредоточиться на профессионализации личного состава, качественной подготовке людей и внедрении новых тактик и технологий.
Источник: Билецкий в интервью "Украинской правде"
Детали: УП поинтересовалась, что нужно сделать Украине, чтобы выиграть войну против Российской Федерации, полномасштабная фаза которой продолжается уже более 1,5 года.
Как объясняет Билецкий, несмотря на стандарты НАТО, украинская армия во многих вещах - это постсоветская структура. Она противостоит тоже постсовковой армии РФ, которая имеет свои слабые и сильные стороны.
По словам командира, к примеру, слабость российской стороны, что их сухопутная компонента никогда не будет высококачественной, потому что она просто не успевает научиться и профессионализироваться.
"То есть они воюют очень плохим человеческим материалом, который еще и абсолютно непрофессионален. Это с одной стороны. А с другой стороны, у них этого материала, скажем так вежливо, много", - отмечает Билецкий.
Поэтому, если украинцы будут воевать невышколенными, плохо мотивированными частями против российских невышколенных плохо мотивированных частей, то рано или поздно россияне нас переломают по элементарной причине - потому что их просто больше, добавляет он.
Прямая речь: "Если мы планируем побеждать, нам нужен асимметричный путь. Каким-то образом же спартанцы доминировали в регионе Эгейского моря, выигрывали Персидскую войну, имея 4 тысячи свободных граждан против десятков тысяч в других полисах или государствах? Почему? Из-за качества боевой подготовки, профессионализма армии, полководцев.
Сейчас для Украины чрезвычайно важный вопрос - это профессионализация, поднятие уровня боевой подготовки, переподготовки, продвижение новых технологий, новых тактик, очень быстрой переподготовки людей".
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