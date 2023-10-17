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Поліція порушила справу через пограбування могили пілота Джуса

Євген Кізілов, Валентина РоманенкоВівторок, 17 жовтня 2023, 17:52
Поліція порушила справу через пограбування могили пілота Джуса
Могила Джуса, фото Меланії Подоляк

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом пограбування в Києві могили Андрія Пільщикова (позивний "Джус") – пілота, який загинув внаслідок авіатрощі на Житомирщині 25 серпня.

Джерело: сайт столичного управління Нацполіції, співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах

Деталі: Як повідомляється, під час моніторингу інтернету поліцейські виявили публікацію про те, що на одному зі столичних кладовищ з могили Українського Захисника викрадено речі.

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Наразі правоохоронці встановлюють осіб, причетних до злочину. Тривають слідчі дії.

За фактом наруги над могилою військовослужбовця слідчі Печерського управління поліції відкрили кримінальне провадження.

За даними УП, йдеться про місце поховання пілота Джуса.

ВІДЕО ДНЯ

16 жовтня дівчина загиблого льотчика Меланія Подоляк повідомила у Twitter (Х), що з могили Джуса уже вдруге крадуть шеврони.

Пряма мова: "На цей раз більшість (шевронів) залишились в безпеці, бо вони замкнені на вітрині. Але всі, які люди позалишали самостійно, пропали в проміжку між зараз і 20:00 вчорашнього вечора".

Більше деталей: За словами Меланії, у неї є відео з камер спостереження, на якому "добре видно" дорослого чоловіка, який вночі прийшов на Аскольдову могилу, де похований пілот.

Що передувало: 4 вересня Меланія Подоляк також повідомляла, що з могили Андрія Пільщикова невідомі вкрали шеврони, які там залишили його побратими.

Нагадаємо: Ввечері 25 серпня на Житомирщині зіткнулися два українських тренувально-бойових літака, внаслідок чого загинули троє пілотів – Андрій Пільщиков (Джус), В’ячеслав Мінка та Сергій Проказін.

Теми: КиївЗбройні силикримінал
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