Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Поліція порушила справу через пограбування могили пілота Джуса

Євген Кізілов, Валентина РоманенкоВівторок, 17 жовтня 2023, 17:52
Поліція порушила справу через пограбування могили пілота Джуса
Могила Джуса, фото Меланії Подоляк

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом пограбування в Києві могили Андрія Пільщикова (позивний "Джус") – пілота, який загинув внаслідок авіатрощі на Житомирщині 25 серпня.

Джерело: сайт столичного управління Нацполіції, співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах

Деталі: Як повідомляється, під час моніторингу інтернету поліцейські виявили публікацію про те, що на одному зі столичних кладовищ з могили Українського Захисника викрадено речі.

Реклама:

Наразі правоохоронці встановлюють осіб, причетних до злочину. Тривають слідчі дії.

За фактом наруги над могилою військовослужбовця слідчі Печерського управління поліції відкрили кримінальне провадження.

За даними УП, йдеться про місце поховання пілота Джуса.

ВІДЕО ДНЯ

16 жовтня дівчина загиблого льотчика Меланія Подоляк повідомила у Twitter (Х), що з могили Джуса уже вдруге крадуть шеврони.

Пряма мова: "На цей раз більшість (шевронів) залишились в безпеці, бо вони замкнені на вітрині. Але всі, які люди позалишали самостійно, пропали в проміжку між зараз і 20:00 вчорашнього вечора".

Більше деталей: За словами Меланії, у неї є відео з камер спостереження, на якому "добре видно" дорослого чоловіка, який вночі прийшов на Аскольдову могилу, де похований пілот.

Що передувало: 4 вересня Меланія Подоляк також повідомляла, що з могили Андрія Пільщикова невідомі вкрали шеврони, які там залишили його побратими.

Нагадаємо: Ввечері 25 серпня на Житомирщині зіткнулися два українських тренувально-бойових літака, внаслідок чого загинули троє пілотів – Андрій Пільщиков (Джус), В’ячеслав Мінка та Сергій Проказін.

Теми: КиївЗбройні силикримінал
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Усі новини...
Київ
Вперше за 2 тижні у Києві оголошували повітряну тривогу
Столичний посадовець ДСНС "забув" задекларувати майно дружини на 13 млн
НАЗК викрило депутата Київради, який не зміг пояснити покупки та заощадження
Останні новини
16:59
Міськрада позбавила Брежнєва звання "Почесного громадянина Дніпра"
16:54
Черкаському митрополиту УПЦ МП, який заперечував агресію РФ, пом’якшили запобіжний захід
16:47
Щодня з України виїжджає близько 6 тисяч чоловіків призовного віку через західний кордон
16:42
Вдалося запобігти руйнуванню перегону між станціями "Деміївська" та "Либідська" - КМДА
16:41
Естонія та ще 9 країн запустили Талліннський механізм для кібердопомоги Україні
16:35
Скіфи носили стріли у сумках, виготовлених з людської шкіри – дослідження
16:25
У Києві 19 грудня зафіксували температурний рекорд
16:23
"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії
16:19
Близько 12% видів птахів вимерли через людську діяльність – вчені
16:15
"Укрзалізниця" призупинила рух поїздів на Перемишль через аварію в Польщі
Усі новини...
Реклама: