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Полиция возбудила дело по факту ограбления могилы пилота Джуса

Евгений Кизилов, Валентина РоманенкоВторник, 17 октября 2023, 17:52
Полиция возбудила дело по факту ограбления могилы пилота Джуса
Могила Джуса, фото Мелании Подоляк

Полицейские начали уголовное производство по факту ограбления в Киеве могилы Андрея Пильщикова (позывной "Джус") - пилота, погибшего в результате авиакатастрофы на Житомирщине 25 августа.

Источник: сайт столичного управления Нацполиции, собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: Как сообщается, во время мониторинга интернета полицейские обнаружили публикацию о том, что на одном из столичных кладбищ с могилы Украинского Защитника похищены вещи.

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Сейчас правоохранители устанавливают лиц, причастных к преступлению.

По факту надругательства над могилой военнослужащего следователи Печерского управления полиции открыли уголовное производство.

По данным УП, речь идет о месте захоронения пилота Джуса.

ВИДЕО ДНЯ

16 октября девушка погибшего летчика Мелания Подоляк сообщила в Twitter (Х), что с могилы Джуса уже второй раз воруют шевроны.

Прямая речь: "На этот раз большинство (шевронов) остались в безопасности, потому что они заперты на витрине. Но все, которые люди оставили самостоятельно, пропали в промежутке между сейчас и 20:00 вчерашнего вечера".

Больше деталей: По словам Мелании, у нее есть видео с камер наблюдения, на котором "хорошо видно" взрослого мужчину, который ночью пришел на Аскольдову могилу, где похоронен пилот.

Что предшествовало: 4 сентября Мелания Подоляк также сообщала, что с могилы Андрея Пильщикова неизвестные украли шевроны, которые там оставили его побратимы.

Напомним: Вечером 25 августа на Житомирщине столкнулись два украинских тренировочно-боевых самолета, в результате чего погибли трое пилотов - Андрей Пильщиков (Джус), Вячеслав Минка и Сергей Проказин.

Темы: КиевВооруженные силыкриминал
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