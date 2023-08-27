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Авіатроща на Житомирщині: у ЗСУ оприлюднили імена усіх загиблих пілотів

Роман ПетренкоНеділя, 27 серпня 2023, 10:26
Авіатроща на Житомирщині: у ЗСУ оприлюднили імена усіх загиблих пілотів
колаж: уп

Бригада тактичної авіації Василькова повідомила, що внаслідок авіатрощі 25 серпня у Житомирській області, окрім Андрія Пільщикова (Джуса), загинули ще В’ячеслав Мінка та Сергій Проказін.

Джерело: Бригада тактичної авіації міста Васильків

Деталі: Загинули в авіакатастрофі троє бойових пілотів 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування "Центр". За словами військових, під час повномасштабної агресії рф кожен з них був задіяний до виконання повітряних операцій із захисту України, в тому числі тактичних завдань на Східному та Запорізькому напрямках.

Дослівно: "Майор В’ячеслав Мінка (мешкав на Київщині). Повернувся в авіацію у 2015 році, коли російський агресор напав на Україну. З початком повномасштабного вторгнення мав понад 200 годин нальоту. Був досвідченим пілотом бригади, технічно підготовленим. Знався на різних типах літаків, значну частину служби присвятив інструкторській справі.

Майор Сергій Проказін (проживав на Полтавщині). 24 роки життя присвятив авіації: від льотчика – до заступника командира бригади. З 2022 року мав понад 100 годин бойових польотів. Побратими згадують його непересічну посмішу, щирість, вміння прийти на допомогу у непростих ситуаціях.

Капітан Андрій Пільщиков (родом з Харкова), позивний "Juice". 8 років життя присвятив авіації. З початком великої війни мав понад 500 годин нальоту. Зокрема, під час виконання бойових завдань в складних умовах. Здобув низку державних та відомчих нагород. Був мужнім, принциповим, безкомпромісним, завжди до кінця відстоював власну думку, активно виступав у західних медіа, зокрема в питанні надання Україні сучасних літаків F-16".

Що передувало:

  • У суботу стало відомо, що пілот з позивним "Джус" та ще двоє льотчиків загинули унаслідок зіткнення двох українських літаків увечері 25 серпня на Житомирщині.
  • ДБР розслідує авіакатастрофу.
  • Президент Володимир Зеленський запевняє, що всі обставини катастрофи літаків у Житомирській області, внаслідок якої загинули 3 льотчиків, будуть з’ясовані.

Теми: Повітряні сили ЗСУавіа
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