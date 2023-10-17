Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Поліція евакуювала всіх дітей із 12 прифронтових населених пунктів Донеччини

Валентина РоманенкоВівторок, 17 жовтня 2023, 19:35
Поліція евакуювала всіх дітей із 12 прифронтових населених пунктів Донеччини
фото поліції

Поліцейські евакуювали всіх дітей з 12 прифронтових населених пунктів Донеччини.

Джерело: очільник МВС Ігор Клименко в Telegram, поліція Донецької області в Facebook, УП

Пряма мова Клименка: "345 дітей разом з їхніми рідними врятовані під час чергового етапу обов’язкової евакуації на Донеччині.

Реклама:

Жодної дитини не залишилося в населених пунктах:

  • Залізне, Нью-Йорк і Північне (Бахмутський район)
  • Ямпіль, Торське, Зарічне, Оріхуватка, Ніканорівка, Малинівка, Тихонівка, Васютинське, Рай-Олександрівка (Краматорський район)

Дякуємо поліції Донеччини за врятовані життя".

Деталі: Як уточнили УП в МВС, ця хвиля евакуації тривала щодо Бахмутського району Торецької громади – 4 місяці, Краматорського району (Лиманська громада) – 2 місяці.

ВІДЕО ДНЯ

Поліція Донеччини зазначає, що під час наступної хвилі евакуації планується вивезти ще 253 дітей з двох громад: 240 – із Торецької та 13 – з Мар’їнської. Йдеться про такі населені пункти як Торецьк, Неліпівка, Петрівка, Щербинівка, Катеринівка та Єлизаветівка, які безжально розстрілює ворог.

Відповідне звернення вже подано Донецькою обласною військовою адміністрацією на погодження до Мінреінтеграції.

Дослівно поліція: "Безпечну евакуацію сімей з дітьми забезпечуватиме поліція. Родини доправлятимуть до безпечних місць на броньованих авто, а для маленьких пасажирів приготовані дитячі шоломи та бронежилети. Захисні комплекти розраховані на дітей трьох вікових категорій".

Теми: дітивійнаДонецька областьполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США заявили про "підвищений ризик" поширення конфлікту на Близькому Сході

відеоНафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ атакували 2 дрони СБУ – джерело

Прикордонники збили російський літак біля Авдіївки

Транзит російського газу Україною припиниться після 2024 року

Президент Ірану: Ізраїль перейшов червоні лінії

відеоНапередодні бою з Усиком Ф'юрі ледь не програв ексчемпіону UFC

Усі новини...
діти
На підконтрольну Україні територію вернули 3 дітей, які були в окупації
Вчені з'ясували, чому діти можуть переносити COVID-19 легше за дорослих
Україна повертає 4-х депортованих до РФ дітей через Катар: випробовують нову схему – ЗМІ
Останні новини
19:03
На Мальті обговорили проведення установчого Глобального саміту миру
18:46
США заявили про "підвищений ризик" поширення конфлікту на Близькому Сході
18:31
У РФ пригрозили конфіскувати активи ЄС, якщо заморожені кошти передадуть Україні
18:18
відеоУ російській Республіці Комі горять резервуари з нафтою
18:08
відеоНафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ атакували 2 дрони СБУ – джерело
17:53
В Україні вже створено 70 індустріальних парків – Шмигаль
17:45
Росіяни атакували Херсон з артилерії, є постраждалі
17:29
Греція думає створити морський гуманітарний коридор для Гази – ЗМІ
17:24
Умєров із Наєвим обговорили готовність дати відсіч ворогам із півночі
16:53
Зустріч на Мальті: ініціювали коаліцію для повернення викрадених Росією дітей
Усі новини...
Реклама: