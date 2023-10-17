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Поліція евакуювала всіх дітей із 12 прифронтових населених пунктів Донеччини

Валентина РоманенкоВівторок, 17 жовтня 2023, 19:35
Поліція евакуювала всіх дітей із 12 прифронтових населених пунктів Донеччини
фото поліції

Поліцейські евакуювали всіх дітей з 12 прифронтових населених пунктів Донеччини.

Джерело: очільник МВС Ігор Клименко в Telegram, поліція Донецької області в Facebook, УП

Пряма мова Клименка: "345 дітей разом з їхніми рідними врятовані під час чергового етапу обов’язкової евакуації на Донеччині.

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Жодної дитини не залишилося в населених пунктах:

  • Залізне, Нью-Йорк і Північне (Бахмутський район)
  • Ямпіль, Торське, Зарічне, Оріхуватка, Ніканорівка, Малинівка, Тихонівка, Васютинське, Рай-Олександрівка (Краматорський район)

Дякуємо поліції Донеччини за врятовані життя".

Деталі: Як уточнили УП в МВС, ця хвиля евакуації тривала щодо Бахмутського району Торецької громади – 4 місяці, Краматорського району (Лиманська громада) – 2 місяці.

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Поліція Донеччини зазначає, що під час наступної хвилі евакуації планується вивезти ще 253 дітей з двох громад: 240 – із Торецької та 13 – з Мар’їнської. Йдеться про такі населені пункти як Торецьк, Неліпівка, Петрівка, Щербинівка, Катеринівка та Єлизаветівка, які безжально розстрілює ворог.

Відповідне звернення вже подано Донецькою обласною військовою адміністрацією на погодження до Мінреінтеграції.

Дослівно поліція: "Безпечну евакуацію сімей з дітьми забезпечуватиме поліція. Родини доправлятимуть до безпечних місць на броньованих авто, а для маленьких пасажирів приготовані дитячі шоломи та бронежилети. Захисні комплекти розраховані на дітей трьох вікових категорій".

Теми: дітивійнаДонецька областьполіція
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