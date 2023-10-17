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Полиция эвакуировала всех детей из 12 прифронтовых населенных пунктов Донецкой области

Валентина РоманенкоВторник, 17 октября 2023, 19:35
Полиция эвакуировала всех детей из 12 прифронтовых населенных пунктов Донецкой области
фото полиции

Полицейские эвакуировали всех детей из 12 прифронтовых населенных пунктов Донецкой области.

Источник: глава МВД Игорь Клименко в Telegram, полиция Донецкой области в Facebook, УП

Прямая речь Клименко: "345 детей вместе с их родными спасены во время очередного этапа обязательной эвакуации в Донецкой области.

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Ни одного ребенка не осталось в населенных пунктах:

  • Железное, Нью-Йорк и Северное (Бахмутский район)
  • Ямполь, Торское, Заречное, Ореховатка, Никаноровка, Малиновка, Тихоновка, Васютинское, Рай-Александровка (Краматорский район)

Спасибо полиции Донетчины за спасенные жизни".

Детали: Как уточнили УП в МВД, эта волна эвакуации продолжалась по Бахмутскому району Торецкой общины - 4 месяца, Краматорскому району (Лиманская община) - 2 месяца.

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Полиция Донетчины отмечает, что во время следующей волны эвакуации планируется вывезти еще 253 детей из двух общин: 240 - из Торецкой и 13 - из Марьинской. Речь идет о таких населенных пунктах как Торецк, Нелиповка, Петровка, Щербиновка, Екатериновка и Елизаветовка, которые безжалостно расстреливает враг.

Соответствующее обращение уже подано Донецкой областной военной администрацией на согласование в Минреинтеграции.

Дословно полиция: "Безопасную эвакуацию семей с детьми будет обеспечивать полиция. Семьи будут доставлять в безопасные места на бронированных авто, а для маленьких пассажиров приготовлены детские шлемы и бронежилеты. Защитные комплекты рассчитаны на детей трех возрастных категорий".

Темы: детивойнаДонецкая областьполиция
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