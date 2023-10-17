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Російські війська вели безуспішні атаки на 6 напрямках фронту – Генштаб

Тетяна ОлійникВівторок, 17 жовтня 2023, 19:38
Російські війська вели безуспішні атаки на 6 напрямках фронту – Генштаб
ілюстративне фото - генштаб зсу

За минулу добу окупантська армія вела атаки на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському, Шахтарському та Запорізькому напрямках.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ 17 жовтня

Деталі: За добу на фронті було 56 бойових зіткнень. Ворог завдав 3 ракетних та 34 авіаційних ударів, здійснив 6 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

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На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 12 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка та Кислівка Харківської області та ще 7 атак біля Надії Луганської області.

Також відбили атаки на Бахмутському напрямку в районі Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районі Авдіївки та південніше Тоненького Донецької області. Сили оборони відбили тут 5 атак ворога.

ВІДЕО ДНЯ

Ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області на Мар’їнському напрямку. Українські воїни відбили тут 17 атак ворога.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаки ворога південніше Золотої Ниви та південніше Пречистівки Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили всі атаки ворога в районі західніше Роботиного Запорізької області.

Дослівно: "Водночас, Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 3 удари по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 5 пунктів управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та артилерійський засіб противника".

Теми: війнаГенштаб
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