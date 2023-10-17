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Российские войска вели безуспешные атаки на 6 направлениях фронта – Генштаб

Татьяна ОлейникВторник, 17 октября 2023, 19:38
Российские войска вели безуспешные атаки на 6 направлениях фронта – Генштаб
иллюстративное фото - генштаб всу

За прошедшие сутки оккупантская армия вела атаки на Купянском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском и Запорожском направлениях.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ 17 октября

Детали: В сутки на фронте было 56 боевых столкновений. Враг нанес 3 ракетных и 34 авиационных удара, совершил 6 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

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На Купянском направлении украинские воины отразили 12 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка и Кисловка Харьковской области и еще 7 атак у Надежды Луганской области.

Также отразили атаки на Бахмутском направлении в районе Клещиевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районе Авдеевки и южнее Тонецкого Донецкой области. Силы обороны отразили здесь 5 атак врага.

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Враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области на Марьинском направлении. Украинские воины отразили здесь 17 атак врага.

На Шахтерском направлении украинские воины отбили атаки врага южнее Золотой Нивы и южнее Пречистовки Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские воины отразили все атаки врага в районе западнее Роботиного Запорожской области.

Дословно: "В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 3 удара по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили пять пунктов управления, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, состав боеприпасов и артиллерийское средство противника".

Темы: войнаГенштаб
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